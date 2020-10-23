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https://ria.ru/20201023/stavka-1581178551.html
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента
Совет директоров Банка России принял решение второй раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента, говорится в пресс-релизе регулятора. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:32
2020-10-23T14:17
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Совет директоров <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a> принял решение второй раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента, говорится в пресс-релизе регулятора.В марте из-за распространения коронавирусной инфекции ЦБ оставил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. Вскоре эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: власти ожидали, что закрытие границ, падение мировых цен на нефть и ограничительные меры приведут к снижению валового внутреннего продукта в стране впервые с 2015 года. Поэтому в июле Центробанк снизил ставку до исторического минимума — 4,25 процента. Однако опасения не сбылись: ВВП упал на восемь процентов вместо 9,6 процента, которых ожидало Минэкономразвития, и девяти-десяти процентов, прогнозируемых ЦБ. Одновременно с активным восстановлением экономики начала ускоряться инфляция, и в сентябре регулятор взял первую за шесть месяцев паузу.Ранее в комментарии для РИА Новости эксперты отмечали, что из-за второй волны COVID-19, ослабления рубля к основным мировым валютам, повышения общих цен на товары и услуги, а также внешнеполитических рисков (главным образом — президентских выборов в Соединенных Штатах Америки) Центробанк предпочтет оставить ключевую ставку неизменной.По прогнозу регулятора, спад российской экономики по итогам 2020 года составит 4,5-5,5 процента, однако в 2021-м она выйдет на рост в 3,5-4,5 процента, а в 2022-м — еще на 2,5-3,5 процента.
https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html
https://ria.ru/20201019/rubl-1580469003.html
Не будет в стране развития пока ключевая ставка выше 3%! Это известный и работающий факт.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), экономика

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента

13:32 23.10.2020 (обновлено: 14:17 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Совет директоров Банка России принял решение второй раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента, говорится в пресс-релизе регулятора.
В марте из-за распространения коронавирусной инфекции ЦБ оставил ключевую ставку на уровне шести процентов годовых. Вскоре эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться: власти ожидали, что закрытие границ, падение мировых цен на нефть и ограничительные меры приведут к снижению валового внутреннего продукта в стране впервые с 2015 года. Поэтому в июле Центробанк снизил ставку до исторического минимума — 4,25 процента.
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Однако опасения не сбылись: ВВП упал на восемь процентов вместо 9,6 процента, которых ожидало Минэкономразвития, и девяти-десяти процентов, прогнозируемых ЦБ. Одновременно с активным восстановлением экономики начала ускоряться инфляция, и в сентябре регулятор взял первую за шесть месяцев паузу.
Ранее в комментарии для РИА Новости эксперты отмечали, что из-за второй волны COVID-19, ослабления рубля к основным мировым валютам, повышения общих цен на товары и услуги, а также внешнеполитических рисков (главным образом — президентских выборов в Соединенных Штатах Америки) Центробанк предпочтет оставить ключевую ставку неизменной.
По прогнозу регулятора, спад российской экономики по итогам 2020 года составит 4,5-5,5 процента, однако в 2021-м она выйдет на рост в 3,5-4,5 процента, а в 2022-м — еще на 2,5-3,5 процента.
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