https://ria.ru/20201023/ssha-1581157412.html

Три американских города подали в суд на администрацию Трампа

Власти Нью-Йорка, Портленда и Сиэтла подали иск на администрацию президента США Дональда Трампа, которая признала их городами, руководство которых допускает... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:45

2020-10-23T11:45

2020-10-23T11:45

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца

билл де блазио

дональд трамп

министерство юстиции сша

портленд

нью-йорк (город)

сиэтл

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленда</a> и <a href="http://ria.ru/location_Seattle/" target="_blank" data-auto="true">Сиэтла</a> подали иск на администрацию президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, которая признала их городами, руководство которых допускает анархию, насилие и уничтожение имущества, сообщает телеканал CNN.Иск подан в федеральный окружной суд <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>. Как сообщил глава департамента юстиции Нью-Йорка Джим Джонсон, власти трех городов обратились в судебные органы сейчас, потому что администрация Трампа приняла "конкретные шаги" и начала включать определение, касающееся анархии, в заявки на получение правительственных субсидий. В иске утверждается, что действия руководства страны идут вразрез с полномочиями конгресса и властями штатов и угрожают получению федеральных средств."Это аморально, неприемлемо с правовой точки зрения и противоречит конституции, мы будем с этим бороться", - заявил мэр Нью-Йорка <a href="http://ria.ru/person_Bill_de_Blazio/" target="_blank" data-auto="true">Билл де Блазио</a>.На этой неделе <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство юстиции США</a> признало Нью-Йорк, Портленд и Сиэтл городами, власти которых допускают анархию, беззаконие, насилие и уничтожение имущества.Ранее Трамп подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения федеральной власти, борются с беспорядками. Трамп уточнил, что эти меры должны коснуться Сиэтла, Портленда, Нью-Йорка и Вашингтона.

https://ria.ru/20200713/1574300331.html

https://ria.ru/20200901/besporyadki-1576554518.html

портленд

нью-йорк (город)

сиэтл

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, билл де блазио, дональд трамп, министерство юстиции сша, портленд, нью-йорк (город), сиэтл, сша, в мире