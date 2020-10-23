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Три американских города подали в суд на администрацию Трампа
Власти Нью-Йорка, Портленда и Сиэтла подали иск на администрацию президента США Дональда Трампа, которая признала их городами, руководство которых допускает... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:45
2020-10-23T11:45
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
билл де блазио
дональд трамп
министерство юстиции сша
портленд
нью-йорк (город)
сиэтл
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, <a href="http://ria.ru/location_Portland/" target="_blank" data-auto="true">Портленда</a> и <a href="http://ria.ru/location_Seattle/" target="_blank" data-auto="true">Сиэтла</a> подали иск на администрацию президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>, которая признала их городами, руководство которых допускает анархию, насилие и уничтожение имущества, сообщает телеканал CNN.Иск подан в федеральный окружной суд <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a>. Как сообщил глава департамента юстиции Нью-Йорка Джим Джонсон, власти трех городов обратились в судебные органы сейчас, потому что администрация Трампа приняла "конкретные шаги" и начала включать определение, касающееся анархии, в заявки на получение правительственных субсидий. В иске утверждается, что действия руководства страны идут вразрез с полномочиями конгресса и властями штатов и угрожают получению федеральных средств."Это аморально, неприемлемо с правовой точки зрения и противоречит конституции, мы будем с этим бороться", - заявил мэр Нью-Йорка <a href="http://ria.ru/person_Bill_de_Blazio/" target="_blank" data-auto="true">Билл де Блазио</a>.На этой неделе <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">министерство юстиции США</a> признало Нью-Йорк, Портленд и Сиэтл городами, власти которых допускают анархию, беззаконие, насилие и уничтожение имущества.Ранее Трамп подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения федеральной власти, борются с беспорядками. Трамп уточнил, что эти меры должны коснуться Сиэтла, Портленда, Нью-Йорка и Вашингтона.
https://ria.ru/20200713/1574300331.html
https://ria.ru/20200901/besporyadki-1576554518.html
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, билл де блазио, дональд трамп, министерство юстиции сша, портленд, нью-йорк (город), сиэтл, сша, в мире

Три американских города подали в суд на администрацию Трампа

11:45 23.10.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания полицейского управления в Портленде
Участники акции протеста у здания полицейского управления в Портленде - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Власти Нью-Йорка, Портленда и Сиэтла подали иск на администрацию президента США Дональда Трампа, которая признала их городами, руководство которых допускает анархию, насилие и уничтожение имущества, сообщает телеканал CNN.
Иск подан в федеральный окружной суд Вашингтона. Как сообщил глава департамента юстиции Нью-Йорка Джим Джонсон, власти трех городов обратились в судебные органы сейчас, потому что администрация Трампа приняла "конкретные шаги" и начала включать определение, касающееся анархии, в заявки на получение правительственных субсидий. В иске утверждается, что действия руководства страны идут вразрез с полномочиями конгресса и властями штатов и угрожают получению федеральных средств.
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"Это аморально, неприемлемо с правовой точки зрения и противоречит конституции, мы будем с этим бороться", - заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
На этой неделе министерство юстиции США признало Нью-Йорк, Портленд и Сиэтл городами, власти которых допускают анархию, беззаконие, насилие и уничтожение имущества.
Ранее Трамп подписал меморандум, направленный на лишение государственного финансирования городов, которые недостаточно, с точки зрения федеральной власти, борются с беспорядками. Трамп уточнил, что эти меры должны коснуться Сиэтла, Портленда, Нью-Йорка и Вашингтона.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаБилл де БлазиоДональд ТрампМинистерство юстиции СШАПортлендНью-Йорк (город)СиэтлСШАВ мире
 
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