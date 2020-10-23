https://ria.ru/20201023/sputnik-1581135822.html

В Плесецке готовят к запуску ракету с новейшим спутником "Глонасс-К"

Ракета-носитель "Союз-2" с навигационным спутником нового поколения "Глонасс-К" вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк для запуска 25 октября,... РИА Новости, 23.10.2020

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риа наука

плесецк (космодром)

николай тестоедов

глонасс (система навигации)

космос - риа наука

союз

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/product_Sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Ракета-носитель "Союз-2"</a> с навигационным спутником нового поколения "Глонасс-К" вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк для запуска 25 октября, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие "Роскосмоса").Космический аппарат не могут вывести на орбиту с марта. В сентябре генеральный директор компании <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Testoedov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Тестоедов</a> рассказал РИА Новости, что запуск намечается на 16 октября. Позже источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт отложен на 25 октября."На космодроме <a href="http://ria.ru/organization_Pleseck_kosmodrom/" target="_blank" data-auto="true">Плесецк</a> начался вывоз ракеты-носителя "Союз-2" со спутником "Глонасс-К" на стартовый комплекс. Запуск <...> запланирован на 25 октября", - говорится в видео, размещенном на <a href="https://www.youtube.com/user/tvroscosmos/featured" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a> предприятия.Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы <a href="http://ria.ru/product_/" target="_blank" data-auto="true">ГЛОНАСС</a> включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/kosmos-1580288216.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

плесецк (космодром), николай тестоедов, глонасс (система навигации), космос - риа наука, союз