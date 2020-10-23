В Плесецке готовят к запуску ракету с новейшим спутником "Глонасс-К"
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2" с навигационным спутником нового поколения "Глонасс-К" вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк для запуска 25 октября, сообщила компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (предприятие "Роскосмоса").
Космический аппарат не могут вывести на орбиту с марта. В сентябре генеральный директор компании Николай Тестоедов рассказал РИА Новости, что запуск намечается на 16 октября. Позже источник агентства в ракетно-космической отрасли сообщил, что старт отложен на 25 октября.
"На космодроме Плесецк начался вывоз ракеты-носителя "Союз-2" со спутником "Глонасс-К" на стартовый комплекс. Запуск <...> запланирован на 25 октября", - говорится в видео, размещенном на YouTube-канале предприятия.
Первый спутник "Глонасс-К" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" был выведен на орбиту в декабре 2014 года и с февраля 2016 года работает по целевому назначению.
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Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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