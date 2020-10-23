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В театре "Ромэн" прошла премьера спектакля "Луна — сестра печали"
Пресс-служба театра "Ромэн". В театре "Ромэн" 22 октября состоялась первая в 89-ом сезоне премьера — спектакль "Луна — сестра печали", посвященный Великой... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:48
2020-10-23T11:48
пресс-релизы
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Пресс-служба театра "<a href="https://ria.ru/organization_Romehn_teatr" target="_blank">Ромэн</a>". В театре "Ромэн" 22 октября состоялась первая в 89-ом сезоне премьера — спектакль "Луна — сестра печали", посвященный Великой Отечественной Войне и поставленный в 75-ю годовщину Победы.Действие спектакля происходит в первое мирное лето под Смоленском. Друзья-солдаты возвращаются домой с фронта. В ночном лесу, под полной луной, они встречают цыган. Маленький табор принимает гостей. Ночь напролёт звенят гитары, и кочевая песня лечит души уставших воинов. Таборная плясунья берёт в плен сердце русского солдата. Но на рассвете скрывается луна – а вместе с ней исчезает и табор…Добрая, душевная атмосфера царила в зале и сердцах людей. Режиссер и актеры вложили в новую постановку душу, безграничную любовь к своему народу и уважение ко всем героям Великой Отечественной Войны. Чувствуя это, зритель откликнулся ответным порывом добрых чувств. Следующие спектакли: 4 ноября 18:00 и 27 ноября в 19:00Адрес: 125040, Москва, Ленинградский проспект 32/2<a href="https://teatr-romen.ru/" target="_blank">Сайт театра</a>.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.
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пресс-релизы

В театре "Ромэн" прошла премьера спектакля "Луна — сестра печали"

11:48 23.10.2020
 
© Фото : пресс-служба театра "Ромэн"Спектакль "Луна — сестра печали"
Спектакль Луна — сестра печали - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : пресс-служба театра "Ромэн"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Пресс-служба театра "Ромэн". В театре "Ромэн" 22 октября состоялась первая в 89-ом сезоне премьера — спектакль "Луна — сестра печали", посвященный Великой Отечественной Войне и поставленный в 75-ю годовщину Победы.
Действие спектакля происходит в первое мирное лето под Смоленском. Друзья-солдаты возвращаются домой с фронта. В ночном лесу, под полной луной, они встречают цыган. Маленький табор принимает гостей. Ночь напролёт звенят гитары, и кочевая песня лечит души уставших воинов. Таборная плясунья берёт в плен сердце русского солдата. Но на рассвете скрывается луна – а вместе с ней исчезает и табор…
© Фото : пресс-служба театра "Ромэн"Спектакль "Луна — сестра печали"
Спектакль Луна — сестра печали - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : пресс-служба театра "Ромэн"
Спектакль "Луна — сестра печали"
Добрая, душевная атмосфера царила в зале и сердцах людей. Режиссер и актеры вложили в новую постановку душу, безграничную любовь к своему народу и уважение ко всем героям Великой Отечественной Войны. Чувствуя это, зритель откликнулся ответным порывом добрых чувств.
Следующие спектакли: 4 ноября 18:00 и 27 ноября в 19:00
Адрес: 125040, Москва, Ленинградский проспект 32/2
Сайт театра.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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