https://ria.ru/20201023/spektakl-1581158131.html

В театре "Ромэн" прошла премьера спектакля "Луна — сестра печали"

Пресс-служба театра "Ромэн". В театре "Ромэн" 22 октября состоялась первая в 89-ом сезоне премьера — спектакль "Луна — сестра печали", посвященный Великой... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:48

2020-10-23T11:48

2020-10-23T11:48

пресс-релизы

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Пресс-служба театра "<a href="https://ria.ru/organization_Romehn_teatr" target="_blank">Ромэн</a>". В театре "Ромэн" 22 октября состоялась первая в 89-ом сезоне премьера — спектакль "Луна — сестра печали", посвященный Великой Отечественной Войне и поставленный в 75-ю годовщину Победы.Действие спектакля происходит в первое мирное лето под Смоленском. Друзья-солдаты возвращаются домой с фронта. В ночном лесу, под полной луной, они встречают цыган. Маленький табор принимает гостей. Ночь напролёт звенят гитары, и кочевая песня лечит души уставших воинов. Таборная плясунья берёт в плен сердце русского солдата. Но на рассвете скрывается луна – а вместе с ней исчезает и табор…Добрая, душевная атмосфера царила в зале и сердцах людей. Режиссер и актеры вложили в новую постановку душу, безграничную любовь к своему народу и уважение ко всем героям Великой Отечественной Войны. Чувствуя это, зритель откликнулся ответным порывом добрых чувств. Следующие спектакли: 4 ноября 18:00 и 27 ноября в 19:00Адрес: 125040, Москва, Ленинградский проспект 32/2<a href="https://teatr-romen.ru/" target="_blank">Сайт театра</a>.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.<a href="http://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/pressrelease/" target="_blank">Заявка на размещение пресс-релиза</a>.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы