https://ria.ru/20201023/spasenie-1581116217.html
В МЧС рассказали, как спастись из упавшего в воду автомобиля
Спасатели дали ряд советов, как спастись из автомобиля, упавшего в воду. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:08
2020-10-23T04:08
2020-10-23T09:33
авто
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Спасатели дали ряд советов, как спастись из автомобиля, упавшего в воду.В потонувшей машине с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне держится несколько минут. В ведомстве советуют включить фары — так автомобиль будет легче найти.Кроме того, спасатели рекомендуют активно провентилировать легкие — сделать глубокие вдохи и выдохи, которые позволят наполнить кровь кислородом "впрок".Спасатели добавляют, что при необходимости можно разбить лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Затем нужно протиснуться наружу, взявшись руками за крышу, и после резко поплыть вверх.
https://ria.ru/20201021/mashina-1580753425.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, общество
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Спасатели дали ряд советов, как спастись из автомобиля, упавшего в воду.
"При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, так как при открывании двери машина резко начнет тонуть", — пояснили в главке МЧС России по Волгоградской области.
В потонувшей машине с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне держится несколько минут. В ведомстве советуют включить фары — так автомобиль будет легче найти.
Кроме того, спасатели рекомендуют активно провентилировать легкие — сделать глубокие вдохи и выдохи, которые позволят наполнить кровь кислородом "впрок".
"Избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе вам помешает поток воды, идущей в салон", — отметили в ведомстве.
Спасатели добавляют, что при необходимости можно разбить лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Затем нужно протиснуться наружу, взявшись руками за крышу, и после резко поплыть вверх.