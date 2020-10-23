Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201023/spasenie-1581116217.html
В МЧС рассказали, как спастись из упавшего в воду автомобиля
Спасатели дали ряд советов, как спастись из автомобиля, упавшего в воду. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:08
2020-10-23T09:33
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581131613_0:0:3114:1752_1400x0_80_0_0_257a2dba78a43b7707033ba746838989.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Спасатели дали ряд советов, как спастись из автомобиля, упавшего в воду.В потонувшей машине с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне держится несколько минут. В ведомстве советуют включить фары — так автомобиль будет легче найти.Кроме того, спасатели рекомендуют активно провентилировать легкие — сделать глубокие вдохи и выдохи, которые позволят наполнить кровь кислородом "впрок".Спасатели добавляют, что при необходимости можно разбить лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Затем нужно протиснуться наружу, взявшись руками за крышу, и после резко поплыть вверх.
https://ria.ru/20201021/mashina-1580753425.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581131613_119:0:2850:2048_1400x0_80_0_0_fe561a7d464842804b837397b146a706.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
авто, общество

В МЧС рассказали, как спастись из упавшего в воду автомобиля

04:08 23.10.2020 (обновлено: 09:33 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпасатели специализированного отряда извлекают из воды иномарку в районе Пречистенской набережной в Москве
Спасатели специализированного отряда извлекают из воды иномарку в районе Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Спасатели дали ряд советов, как спастись из автомобиля, упавшего в воду.

"При падении в воду машина может держаться на плаву некоторое время, достаточное для того, чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое окно, так как при открывании двери машина резко начнет тонуть", — пояснили в главке МЧС России по Волгоградской области.

В потонувшей машине с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне держится несколько минут. В ведомстве советуют включить фары — так автомобиль будет легче найти.
Кроме того, спасатели рекомендуют активно провентилировать легкие — сделать глубокие вдохи и выдохи, которые позволят наполнить кровь кислородом "впрок".

"Избавьтесь от лишней одежды, захватите документы и деньги. Выбирайтесь из машины через дверь или окно при заполнении машины водой наполовину, иначе вам помешает поток воды, идущей в салон", — отметили в ведомстве.

Спасатели добавляют, что при необходимости можно разбить лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Затем нужно протиснуться наружу, взявшись руками за крышу, и после резко поплыть вверх.
Горящая машина - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 04:05
В МЧС рассказали, сколько времени есть на спасение горящей машины
 
АвтоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Алиев заявил о временных ограничениях в соцсетях в Азербайджане
09:32На Ленинградской АЭС-2 запустили новый энергоблок
09:28Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС
09:23Эксперт назвал возраст, с которого необходимо носить маску
09:23Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят в Благовещенском храме в Москве
09:18В Карабахе заявили об азербайджанских ударах из РСЗО "Смерч"
09:18В Карабахе сообщили о локальных боях по всей линии соприкосновения
09:16Алиев предупредил Ереван о жестком наказании при атаке на нефтепроводы
09:15Алиев заявил о привлечении Арменией наемников в Карабахе
09:08В Москве 2779 пациентов выздоровели от COVID-19
09:08Найден способ определить эффективность лечения рака
09:06Вирусологи проанализировали популярные мифы о COVID-19
09:04Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ уменьшилось до 118
09:01Косачев прокомментировал слова Трампа о финансировании кампании Байдена
09:00Алиев прокомментировал работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
08:51Алиев призвал Ереван подумать о своем поведении
08:49ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка
08:47Президент Азербайджана назвал цель Баку на переговорах по Карабаху
08:44Прокуратура отозвала иск к губернатору Хакасии после увольнения министра
08:41Эксперт рассказал, кто имеет больше шансов заразиться коронавирусом
Лента новостейМолния