https://ria.ru/20201023/spasenie-1581116217.html

В МЧС рассказали, как спастись из упавшего в воду автомобиля

Спасатели дали ряд советов, как спастись из автомобиля, упавшего в воду. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T04:08

2020-10-23T04:08

2020-10-23T09:33

авто

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Спасатели дали ряд советов, как спастись из автомобиля, упавшего в воду.В потонувшей машине с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне держится несколько минут. В ведомстве советуют включить фары — так автомобиль будет легче найти.Кроме того, спасатели рекомендуют активно провентилировать легкие — сделать глубокие вдохи и выдохи, которые позволят наполнить кровь кислородом "впрок".Спасатели добавляют, что при необходимости можно разбить лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Затем нужно протиснуться наружу, взявшись руками за крышу, и после резко поплыть вверх.

https://ria.ru/20201021/mashina-1580753425.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, общество