https://ria.ru/20201023/sobyanin-1581233505.html

Собянин заявил о замедлении распространения коронавируса в Москве

Распространение коронавирусной инфекции в Москве замедляется, больше нет взрывного роста новых случаев заражения, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:15

2020-10-23T17:15

2020-10-23T21:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Распространение <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> в Москве замедляется, больше нет взрывного роста новых случаев заражения, заявил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.По последним данным, с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 480 646 человек, из них более 25,5 тысячи погибли, свыше 1,11 миллиона вылечились. За прошедшие сутки выявили рекордное число новых случаев — 17 340. На первом месте по приросту заболевших — Москва.Столичные компании и предприятия обязали с 5 по 28 октября отправить на удаленку не менее 30 процентов сотрудников, а также работников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Учащихся шестых-одиннадцатых классов перевели на дистанционную форму обучения. Пожилым людям рекомендовали по возможности оставаться дома и сократить число контактов.Помимо этого, в бары, ночные клубы и на дискотеки, работающие с полуночи до шести утра, теперь можно попасть при условии регистрации номера телефона по QR-коду или по СМС.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

qwer500 Кто такой собянин что б что то заявлять о вирусе и его распространении? 147

evgeniy evgeniy собянин и есть вирус 119

70

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество