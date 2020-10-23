https://ria.ru/20201023/snyder-1581001924.html
Джаред Лето сыграет Джокера в "Лиге справедливости" Зака Снайдера
Джаред Лето вернется к роли Джокера в новой версии "Лиги справедливости" режиссера Зака Снайдера, сообщает NME. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T02:25
2020-10-23T02:25
2020-10-23T02:25
культура
кино и сериалы
новости культуры
hbo
джаред лето
бен аффлек
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Джаред Лето вернется к роли Джокера в новой версии "Лиги справедливости" режиссера Зака Снайдера, <a href="https://www.nme.com/news/film/jared-leto-to-play-the-joker-in-zack-snyders-justice-league-2794038" target="_blank">сообщает</a> NME.Актер играл злодея из комиксов в ленте "Отряд самоубийц", но его не было в фильме 2017 года, который доделывал Джосс Уиндон. У Снайдера в этот момент в семье произошла трагедия. В результате Джаред Лето присоединится к Бену Аффлеку, Рей Фишер и Амбер Херд, сцены с которыми предполагается доснимать. Выход новой работы Снайдера (в составе четырех серий) запланирован на 2021 год. Ожидается, что в ней будут элементы, которые он рассчитывал добавить до того, как вынужден был покинуть проект в 2016 году.Фанаты уже несколько лет ждут "режиссерскую версию" "Лиги справедливости". В мае HBO подтвердил информацию о том, что она выйдет в следующем году.
https://ria.ru/20200821/kino-1576065495.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, hbo, джаред лето, бен аффлек
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости
. Джаред Лето вернется к роли Джокера в новой версии "Лиги справедливости" режиссера Зака Снайдера, сообщает
NME.
Актер играл злодея из комиксов в ленте "Отряд самоубийц", но его не было в фильме 2017 года, который доделывал Джосс Уиндон. У Снайдера в этот момент в семье произошла трагедия.
В результате Джаред Лето присоединится к Бену Аффлеку, Рей Фишер и Амбер Херд, сцены с которыми предполагается доснимать.
Выход новой работы Снайдера (в составе четырех серий) запланирован на 2021 год. Ожидается, что в ней будут элементы, которые он рассчитывал добавить до того, как вынужден был покинуть проект в 2016 году.
Фанаты уже несколько лет ждут "режиссерскую версию" "Лиги справедливости". В мае HBO подтвердил информацию о том, что она выйдет в следующем году.