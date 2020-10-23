https://ria.ru/20201023/snyder-1581001924.html

Джаред Лето сыграет Джокера в "Лиге справедливости" Зака Снайдера

Джаред Лето вернется к роли Джокера в новой версии "Лиги справедливости" режиссера Зака Снайдера, сообщает NME. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T02:25

2020-10-23T02:25

2020-10-23T02:25

культура

кино и сериалы

новости культуры

hbo

джаред лето

бен аффлек

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Джаред Лето вернется к роли Джокера в новой версии "Лиги справедливости" режиссера Зака Снайдера, <a href="https://www.nme.com/news/film/jared-leto-to-play-the-joker-in-zack-snyders-justice-league-2794038" target="_blank">сообщает</a> NME.Актер играл злодея из комиксов в ленте "Отряд самоубийц", но его не было в фильме 2017 года, который доделывал Джосс Уиндон. У Снайдера в этот момент в семье произошла трагедия. В результате Джаред Лето присоединится к Бену Аффлеку, Рей Фишер и Амбер Херд, сцены с которыми предполагается доснимать. Выход новой работы Снайдера (в составе четырех серий) запланирован на 2021 год. Ожидается, что в ней будут элементы, которые он рассчитывал добавить до того, как вынужден был покинуть проект в 2016 году.Фанаты уже несколько лет ждут "режиссерскую версию" "Лиги справедливости". В мае HBO подтвердил информацию о том, что она выйдет в следующем году.

https://ria.ru/20200821/kino-1576065495.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, hbo, джаред лето, бен аффлек