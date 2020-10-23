https://ria.ru/20201023/smertnost-1581276898.html

Власти Москвы опубликовали данные о смертности от COVID-19 в сентябре

Число смертей в Москве за сентябрь 2020 года превышает прошлогодний показатель на 1,4 тысячи случаем, при этом количество смертей пациентов с COVID-19 составило РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T20:50

2020-10-23T20:50

2020-10-23T20:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Число смертей в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сентябрь 2020 года превышает прошлогодний показатель на 1,4 тысячи случаем, при этом количество смертей пациентов с COVID-19 составило более 1,5 тысячи, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.В ведомстве уточнили, что превышение смертности по отношению к среднесентябрьской за последние три года составило 1 702 случая.По данным депздрава, от коронавируса, как основной причины смерти, в сентябре умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в 3 раза меньше, чем в июне (1605). При этом, 1026 человек в сентябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус."Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 509 случаях", — рассказали в депздраве.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество