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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/smertnost-1581276898.html
Власти Москвы опубликовали данные о смертности от COVID-19 в сентябре
Число смертей в Москве за сентябрь 2020 года превышает прошлогодний показатель на 1,4 тысячи случаем, при этом количество смертей пациентов с COVID-19 составило РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T20:50
2020-10-23T20:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Число смертей в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сентябрь 2020 года превышает прошлогодний показатель на 1,4 тысячи случаем, при этом количество смертей пациентов с COVID-19 составило более 1,5 тысячи, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.В ведомстве уточнили, что превышение смертности по отношению к среднесентябрьской за последние три года составило 1 702 случая.По данным депздрава, от коронавируса, как основной причины смерти, в сентябре умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в 3 раза меньше, чем в июне (1605). При этом, 1026 человек в сентябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус."Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 509 случаях", — рассказали в депздраве.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Власти Москвы опубликовали данные о смертности от COVID-19 в сентябре

20:50 23.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машины скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Число смертей в Москве за сентябрь 2020 года превышает прошлогодний показатель на 1,4 тысячи случаем, при этом количество смертей пациентов с COVID-19 составило более 1,5 тысячи, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.
"В сентябре 2020 года в Москве по оперативным данным зарегистрировано 11 159 смертей (на 1 441 случай больше, чем в сентябре 2019)...COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 1 569 случаях, что обосновывает 92% всей избыточной смертности за сентябрь", —говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что превышение смертности по отношению к среднесентябрьской за последние три года составило 1 702 случая.
По данным депздрава, от коронавируса, как основной причины смерти, в сентябре умерли 543 человека. Это на 21% больше, чем в августе (431), но при этом почти в 3 раза меньше, чем в июне (1605). При этом, 1026 человек в сентябре умерли от других причин, но с положительным тестом на коронавирус.
"Ковид оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений в 509 случаях", — рассказали в депздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
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