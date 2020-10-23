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https://ria.ru/20201023/slukhi-1581187504.html
Кети Топурия прокомментировала слухи о рождении ребенка
Вокалистка "А-Студио" обратилась к подписчикам в Instagram и ответила на слухи о беременности и рождении второго ребенка. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:18
2020-10-23T14:18
шоубиз
кети топурия
а-студио
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Вокалистка "<a href="http://ria.ru/organization_A-Studio/" target="_blank" data-auto="true">А-Студио</a>" обратилась к подписчикам в Instagram и ответила на слухи о беременности и рождении второго ребенка.Певица решила ответить на слухи о родах, опубликовав сторис. Топурия в этот момент находилась на музыкальной базе, где идет работа над новым проектом. Солистка "А-Студио" сообщила, что ей звонят друзья и знакомые и поздравляют с пополнением в семье."Оказывается, я "родила". Это какой-то кошмар! Не читайте и не слушайте желтую прессу", — заявила певица.Поводом для слухов послужили публикации в микроблоге артистки. Подписчики заметили, что на многих снимках на Кети свободная одежда. Поклонники решили, что Топурия скрывает беременность. Некоторые из них и вовсе разглядели на одном из видео, снятых в доме певицы, детскую коляску .<a href="http://ria.ru/person_keti-topuriya/" target="_blank" data-auto="true">Кети Топурия</a> воспитывает единственную дочь Оливию, родившуюся в браке певицы с бизнесменом Львом Гейхманом.
https://ria.ru/20191226/1562876945.html
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кети топурия, а-студио

Кети Топурия прокомментировала слухи о рождении ребенка

14:18 23.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВокалистка группы "А-Студио" Кети Топурия
Вокалистка группы А-Студио Кети Топурия - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вокалистка "А-Студио" обратилась к подписчикам в Instagram и ответила на слухи о беременности и рождении второго ребенка.
Певица решила ответить на слухи о родах, опубликовав сторис. Топурия в этот момент находилась на музыкальной базе, где идет работа над новым проектом. Солистка "А-Студио" сообщила, что ей звонят друзья и знакомые и поздравляют с пополнением в семье.
© @keti_one_officialСкриншот сторис из Instagram-аккаунта Кети Топурии
Скриншот сторис из Instagram-аккаунта Кети Топурии - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© @keti_one_official
Скриншот сторис из Instagram-аккаунта Кети Топурии
"Оказывается, я "родила". Это какой-то кошмар! Не читайте и не слушайте желтую прессу", — заявила певица.
Поводом для слухов послужили публикации в микроблоге артистки. Подписчики заметили, что на многих снимках на Кети свободная одежда. Поклонники решили, что Топурия скрывает беременность. Некоторые из них и вовсе разглядели на одном из видео, снятых в доме певицы, детскую коляску .
Кети Топурия воспитывает единственную дочь Оливию, родившуюся в браке певицы с бизнесменом Львом Гейхманом.
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ШоубизКети ТопурияА-Студио
 
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