https://ria.ru/20201023/slukhi-1581187504.html

Кети Топурия прокомментировала слухи о рождении ребенка

Вокалистка "А-Студио" обратилась к подписчикам в Instagram и ответила на слухи о беременности и рождении второго ребенка. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:18

2020-10-23T14:18

2020-10-23T14:18

шоубиз

кети топурия

а-студио

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Вокалистка "<a href="http://ria.ru/organization_A-Studio/" target="_blank" data-auto="true">А-Студио</a>" обратилась к подписчикам в Instagram и ответила на слухи о беременности и рождении второго ребенка.Певица решила ответить на слухи о родах, опубликовав сторис. Топурия в этот момент находилась на музыкальной базе, где идет работа над новым проектом. Солистка "А-Студио" сообщила, что ей звонят друзья и знакомые и поздравляют с пополнением в семье."Оказывается, я "родила". Это какой-то кошмар! Не читайте и не слушайте желтую прессу", — заявила певица.Поводом для слухов послужили публикации в микроблоге артистки. Подписчики заметили, что на многих снимках на Кети свободная одежда. Поклонники решили, что Топурия скрывает беременность. Некоторые из них и вовсе разглядели на одном из видео, снятых в доме певицы, детскую коляску .<a href="http://ria.ru/person_keti-topuriya/" target="_blank" data-auto="true">Кети Топурия</a> воспитывает единственную дочь Оливию, родившуюся в браке певицы с бизнесменом Львом Гейхманом.

https://ria.ru/20191226/1562876945.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кети топурия, а-студио