https://ria.ru/20201023/sklep-1581159482.html
В Крыму обнаружили древний склеп
Древний неразграбленный склеп обнаружен в юго-западной части Крыма, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:55
2020-10-23T11:55
2020-10-23T11:55
бахчисарай (крым)
открытия - риа наука
республика крым
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Древний неразграбленный склеп обнаружен в юго-западной части <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко."Экспедиция работает практически в городской черте <a href="http://ria.ru/location_Bakhchisarajj_Krym/" target="_blank" data-auto="true">Бахчисарая</a>, исследует могильник Сувлу-Кая. Раскопки не завершены. По предварительной информации, у них очень интересный неограбленный склеп, с большим количеством посуды. Очень интересные могут быть получены в ближайшее время результаты", - сказал Майко журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".Некрополь античного времени Сувлу-Кая расположен в северо-восточной части Бахчисарая. Могильник относится к III-V вв. н.э.
https://realty.ria.ru/20181123/1533344420.html
3
бахчисарай (крым)
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахчисарай (крым), открытия - риа наука, республика крым