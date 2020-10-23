https://ria.ru/20201023/sklep-1581159482.html

В Крыму обнаружили древний склеп

Древний неразграбленный склеп обнаружен в юго-западной части Крыма, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:55

2020-10-23T11:55

2020-10-23T11:55

бахчисарай (крым)

открытия - риа наука

республика крым

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Древний неразграбленный склеп обнаружен в юго-западной части <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a>, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко."Экспедиция работает практически в городской черте <a href="http://ria.ru/location_Bakhchisarajj_Krym/" target="_blank" data-auto="true">Бахчисарая</a>, исследует могильник Сувлу-Кая. Раскопки не завершены. По предварительной информации, у них очень интересный неограбленный склеп, с большим количеством посуды. Очень интересные могут быть получены в ближайшее время результаты", - сказал Майко журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".Некрополь античного времени Сувлу-Кая расположен в северо-восточной части Бахчисарая. Могильник относится к III-V вв. н.э.

https://realty.ria.ru/20181123/1533344420.html

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бахчисарай (крым)

республика крым

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бахчисарай (крым), открытия - риа наука, республика крым