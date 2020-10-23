https://ria.ru/20201023/shkoly-1581279716.html

Министр просвещения рассказал о ситуации с коронавирусом в школах

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил об отсутствии вспышек заболеваемости коронавирусом в российских школах. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T21:19

2020-10-23T21:19

2020-10-23T21:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирусы

сергей кравцов

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Министр просвещения России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> заявил об отсутствии вспышек заболеваемости <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в российских школах."Ситуация абсолютно управляемая. Я хочу сказать, что никаких вспышек заболеваний (коронавирусом) в школах не зафиксировано", - заявил Кравцов в интервью каналу <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.По его словам, на сегодняшний день 0,3% школ закрыты на карантин, с 1 сентября и до 23 октября 400 школ прошли через карантин и вернулись к нормальной работе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/zarazhenie-1581208188.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, сергей кравцов, общество