https://ria.ru/20201023/shkoly-1581279716.html
Министр просвещения рассказал о ситуации с коронавирусом в школах
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил об отсутствии вспышек заболеваемости коронавирусом в российских школах. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T21:19
2020-10-23T21:19
2020-10-23T21:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
сергей кравцов
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Министр просвещения России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> заявил об отсутствии вспышек заболеваемости <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> в российских школах."Ситуация абсолютно управляемая. Я хочу сказать, что никаких вспышек заболеваний (коронавирусом) в школах не зафиксировано", - заявил Кравцов в интервью каналу <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.По его словам, на сегодняшний день 0,3% школ закрыты на карантин, с 1 сентября и до 23 октября 400 школ прошли через карантин и вернулись к нормальной работе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/zarazhenie-1581208188.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, сергей кравцов, общество