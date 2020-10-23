https://ria.ru/20201023/shkola-1581120934.html

Исследование показало, какой навык лучше всего развивают у детей в школе

Россияне считают, что лучше всего в российской школе развивают память, хуже всего - критическое мышление и практические навыки, говорится в исследовании... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T07:23

2020-10-23T07:23

2020-10-23T09:17

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Россияне считают, что лучше всего в российской школе развивают память, хуже всего - критическое мышление и практические навыки, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы <a href="https://ria.ru/organization_Superjob" target="_blank">Superjob</a>, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.В исследовании приняли участие 1,6 тысячи экономически активных россиян из всех округов страны. В ходе исследования респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале, насколько обучение в школе сегодня способствует развитию у детей различных свойств интеллекта.Более половины респондентов (51%) считают, что школьное образование в России хуже, чем было десять лет назад. Опрошенные аргументируют это тем, что квалификация педагогов снижается, и сегодня родители нередко вынуждены оплачивать занятия детей с репетиторами. Респонденты старше 45 лет разделяют такую позицию намного чаще, чем молодежь до 24 лет (57 и 28% соответственно). Однако в 2015 году тех, кто придерживался этой точки зрения, было больше — 64%.По мнению 12% респондентов, сейчас школьное образование в целом лучше, чем десять лет назад (в 2015 году так думали 10%). Опрошенные отмечают, что в школах появляется современная техника, а в процессе обучения нередко используются новые технологии.В то же время 8% россиян убеждены, что современное школьное образование в России такое же, как десять лет назад.В том, что школьное образование в России не дает достаточного количества практических навыков и умений выпускникам, уверены 57% опрошенных. По их наблюдениям, 17-летние юноши и девушки зачастую не умеют ни готовить, ни забивать гвозди, а также не владеют навыками самопрезентации и публичных выступлений.Напротив, четверть респондентов (25%) уверены, что школа дает детям достаточно полезных навыков и умений: например, многие выпускники отлично пользуются современными информационными технологиями и лучше родителей владеют иностранными языками. В целом, по сравнению с 2015 годом общественная оценка работы школ в этом направлении повысилась: пять лет назад в недостаточности школьных навыков были убеждены 63%, в достаточности - 19%.

https://ria.ru/20201014/shkoly-1579695752.html

https://ria.ru/20161224/1484510498.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, superjob, москва, школа, общество