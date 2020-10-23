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Роман Волобуев начал съемки второго сезона "Последнего министра"
Режиссер Роман Волобуев начал съемки второго сезона комедийного сериала "Последний министр" с Яном Цапником в главной роли, сериал выйдет эксклюзивно на... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T18:29
2020-10-23T18:29
2020-10-23T18:29
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Режиссер Роман Волобуев начал съемки второго сезона комедийного сериала "Последний министр" с Яном Цапником в главной роли, сериал выйдет эксклюзивно на платформе КиноПоиск HD в весенне-летнем сезоне 2021 года, сообщила пресс-служба платформы в пятницу.Съемки второго сезона проходят в Москве. Все основные герои первого сезона вернутся и в продолжении. К касту присоединились Екатерина Вилкова ("Просто представь, что мы знаем") и Александра Дроздова ("Рассвет")."Когда в 2017-м мы с Еленой Ваниной писали "Последнего министра", мы слабо верили, что его получится снять. Когда через полтора года я все-таки начал его снимать, были сомнения, что он в итоге выйдет. Про второй сезон мы никогда не думали, и лично я стараюсь не думать до сих пор, при том, что он каким-то образом снимается вокруг меня, и что с этим делать, решительно непонятно", - цитирует Волобуева пресс-служба.В новом сезоне Министерство перспективного планирования будет решать вопросы государственной важности, а его главу Тихомирова (Ян Цапник) ждут новые карьерные вызовы. Роли исполняют Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, сестры Дарья и Екатерина Носик, Алиса Хазанова и другие.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Режиссер Роман Волобуев начал съемки второго сезона комедийного сериала "Последний министр" с Яном Цапником в главной роли, сериал выйдет эксклюзивно на платформе КиноПоиск HD в весенне-летнем сезоне 2021 года, сообщила пресс-служба платформы в пятницу.
Съемки второго сезона проходят в Москве. Все основные герои первого сезона вернутся и в продолжении. К касту присоединились Екатерина Вилкова ("Просто представь, что мы знаем") и Александра Дроздова ("Рассвет").
"Когда в 2017-м мы с Еленой Ваниной писали "Последнего министра", мы слабо верили, что его получится снять. Когда через полтора года я все-таки начал его снимать, были сомнения, что он в итоге выйдет. Про второй сезон мы никогда не думали, и лично я стараюсь не думать до сих пор, при том, что он каким-то образом снимается вокруг меня, и что с этим делать, решительно непонятно", - цитирует Волобуева пресс-служба.
В новом сезоне Министерство перспективного планирования будет решать вопросы государственной важности, а его главу Тихомирова (Ян Цапник) ждут новые карьерные вызовы. Роли исполняют Ольга Сутулова, Нелли Уварова, Сергей Епишев, сестры Дарья и Екатерина Носик, Алиса Хазанова и другие.