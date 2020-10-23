https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581228999.html
Набиуллина заявила, что Россия привыкла жить в условиях санкций
Россия уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:49
2020-10-23T16:49
2020-10-23T16:49
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Россия уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ <a href="https://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina" target="_blank">Эльвира Набиуллина</a>."Что касается возможных санкций, ну мы уже привыкли жить в условиях постоянных угроз и рисков санкций. Здесь, с этой точки зрения, ничего нового нет. Главное, что мы должны - повышать устойчивость нашей финансовой системы, экономики к таким возможным негативным последствиям, воздействиям, что и происходит", - заявила она.
https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581060958.html
2
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика