https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581228999.html

Набиуллина заявила, что Россия привыкла жить в условиях санкций

Россия уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:49

2020-10-23T16:49

2020-10-23T16:49

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Россия уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ <a href="https://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina" target="_blank">Эльвира Набиуллина</a>."Что касается возможных санкций, ну мы уже привыкли жить в условиях постоянных угроз и рисков санкций. Здесь, с этой точки зрения, ничего нового нет. Главное, что мы должны - повышать устойчивость нашей финансовой системы, экономики к таким возможным негативным последствиям, воздействиям, что и происходит", - заявила она.

https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581060958.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика