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Набиуллина заявила, что Россия привыкла жить в условиях санкций
Россия уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:49
2020-10-23T16:49
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Россия уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ <a href="https://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina" target="_blank">Эльвира Набиуллина</a>."Что касается возможных санкций, ну мы уже привыкли жить в условиях постоянных угроз и рисков санкций. Здесь, с этой точки зрения, ничего нового нет. Главное, что мы должны - повышать устойчивость нашей финансовой системы, экономики к таким возможным негативным последствиям, воздействиям, что и происходит", - заявила она.
https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581060958.html
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РИА Новости
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россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина заявила, что Россия привыкла жить в условиях санкций

16:49 23.10.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия уже привыкла жить в условиях санкций и повышает устойчивость экономики к таким рискам, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Что касается возможных санкций, ну мы уже привыкли жить в условиях постоянных угроз и рисков санкций. Здесь, с этой точки зрения, ничего нового нет. Главное, что мы должны - повышать устойчивость нашей финансовой системы, экономики к таким возможным негативным последствиям, воздействиям, что и происходит", - заявила она.
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РоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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