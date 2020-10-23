https://ria.ru/20201023/sanatorii-1581154903.html

Эксперты рассказали, для кого подешевеют путевки в санатории

Работодатели получат право заключать договоры на оплату оздоровления сотрудников с санаториями напрямую, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:29

2020-10-23T14:29

2020-10-23T14:29

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михаил мишустин

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Работодатели получат право заключать договоры на оплату оздоровления сотрудников с санаториями напрямую, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53101.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, новый законопроект вносит необходимые поправки в Налоговый кодекс.Предприятия получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с самими здравницами, а не только с туроператорами, как сейчас. А еще такие траты можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль."Это обеспечит компаниям более широкий выбор мест для отдыха и лечения своих работников. Позволит обойтись без посредников и лишних затрат на их услуги при покупке путевок", – сказал Михаил Мишустин.Кроме того, законопроект предусматривает освобождение сотрудников от уплаты налога на доходы физлиц с сумм, которые работодатель уплатил за них санаториям."Нововведение о работе предприятий с санаториями только через туроператоров появилось около года назад. В результате компании регистрировали собственного туроператора, через которого и приобретали путевки для сотрудников", – рассказывает гендиректор крупной туркомпании Сергей Ромашкин. Потому новая норма не приведет к оттоку отдыхающих от туроператоров, но поможет здравницам привлекать корпоративных клиентов."Новость очень хорошая, ведь теперь до одного миллиона туристов в России ежегодно смогут приобретать путевки в санатории на гораздо более выгодных условиях. Предприятия и сейчас готовы покупать их сотрудникам, но государство облагает эти суммы большим налогом. Новый закон снимет эту проблему и фирмы смогут не платить 20 процентов налога", – говорит гендиректор одного из сочинских санаториев Дмитрий Богданов.

https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

https://ria.ru/20201023/kirzhach-1579373948.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туры, туристы, отдых, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин