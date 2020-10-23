Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201023/sanatorii-1581154903.html
Эксперты рассказали, для кого подешевеют путевки в санатории
Работодатели получат право заключать договоры на оплату оздоровления сотрудников с санаториями напрямую, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:29
2020-10-23T14:29
туры
туристы
отдых
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153122/48/1531224807_0:151:3108:1899_1400x0_80_0_0_f08840532d9e8602e3136c90005c35aa.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Работодатели получат право заключать договоры на оплату оздоровления сотрудников с санаториями напрямую, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/53101.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, новый законопроект вносит необходимые поправки в Налоговый кодекс.Предприятия получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с самими здравницами, а не только с туроператорами, как сейчас. А еще такие траты можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль."Это обеспечит компаниям более широкий выбор мест для отдыха и лечения своих работников. Позволит обойтись без посредников и лишних затрат на их услуги при покупке путевок", – сказал Михаил Мишустин.Кроме того, законопроект предусматривает освобождение сотрудников от уплаты налога на доходы физлиц с сумм, которые работодатель уплатил за них санаториям."Нововведение о работе предприятий с санаториями только через туроператоров появилось около года назад. В результате компании регистрировали собственного туроператора, через которого и приобретали путевки для сотрудников", – рассказывает гендиректор крупной туркомпании Сергей Ромашкин. Потому новая норма не приведет к оттоку отдыхающих от туроператоров, но поможет здравницам привлекать корпоративных клиентов."Новость очень хорошая, ведь теперь до одного миллиона туристов в России ежегодно смогут приобретать путевки в санатории на гораздо более выгодных условиях. Предприятия и сейчас готовы покупать их сотрудникам, но государство облагает эти суммы большим налогом. Новый закон снимет эту проблему и фирмы смогут не платить 20 процентов налога", – говорит гендиректор одного из сочинских санаториев Дмитрий Богданов.
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
https://ria.ru/20201023/kirzhach-1579373948.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153122/48/1531224807_189:0:2920:2048_1400x0_80_0_0_aa8280275b3241aa2462a707697faf6d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туры, туристы, отдых, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, михаил мишустин

Эксперты рассказали, для кого подешевеют путевки в санатории

14:29 23.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДевушка на сеансе озонотерапии в санатории "Ай-Петри"
Девушка на сеансе озонотерапии в санатории Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Работодатели получат право заключать договоры на оплату оздоровления сотрудников с санаториями напрямую, сообщает АТОР.
Премьер-министр Михаил Мишустин пояснил, новый законопроект вносит необходимые поправки в Налоговый кодекс.
Предприятия получат право заключать договоры на полную или частичную оплату проживания, питания и лечения сотрудников напрямую с самими здравницами, а не только с туроператорами, как сейчас. А еще такие траты можно будет учитывать в составе расходов на оплату труда при расчете налога на прибыль.
"Это обеспечит компаниям более широкий выбор мест для отдыха и лечения своих работников. Позволит обойтись без посредников и лишних затрат на их услуги при покупке путевок", – сказал Михаил Мишустин.
Кроме того, законопроект предусматривает освобождение сотрудников от уплаты налога на доходы физлиц с сумм, которые работодатель уплатил за них санаториям.
"Нововведение о работе предприятий с санаториями только через туроператоров появилось около года назад. В результате компании регистрировали собственного туроператора, через которого и приобретали путевки для сотрудников", – рассказывает гендиректор крупной туркомпании Сергей Ромашкин. Потому новая норма не приведет к оттоку отдыхающих от туроператоров, но поможет здравницам привлекать корпоративных клиентов.
#НеПростоБаня в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 08:00Туризм
Туры для экономных: куда поехать сейчас и на Новый год
"Новость очень хорошая, ведь теперь до одного миллиона туристов в России ежегодно смогут приобретать путевки в санатории на гораздо более выгодных условиях. Предприятия и сейчас готовы покупать их сотрудникам, но государство облагает эти суммы большим налогом. Новый закон снимет эту проблему и фирмы смогут не платить 20 процентов налога", – говорит гендиректор одного из сочинских санаториев Дмитрий Богданов.
Благовещенский собор и церковь Всемилостивого Спаса - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 08:00Туризм
"Хоть плачь, но ступай в Киржач": чем интересен этот небольшой город
 
ТуризмТурытуристыОтдыхТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмМихаил Мишустин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния