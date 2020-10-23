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Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели рыбы на Сахалине
Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на Сахалине, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 23.10.2020
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сахалин
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры."Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству организована проверка по сообщениям о гибели сельди в селе Охотское Корсаковского района", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что в селе Охотское Корсаковского района (юг Сахалина) в протоке под мостом массово всплыла сельдь. В момент обнаружения рыбаками она была ещё жива. Местные жители собирали её руками в тазы.По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20201020/ryba-1580593344.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Кадры массовой гибели рыбы на Сахалине
Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на Сахалине, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры. Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что в селе Охотское Корсаковского района (юг Сахалина) в протоке под мостом массово всплыла сельдь. В момент обнаружения рыбаками она была ещё жива. Местные жители собирали её руками в тазы.
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сахалин, происшествия

Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели рыбы на Сахалине

14:08 23.10.2020 (обновлено: 16:50 23.10.2020)
 
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт - РИА Новости. Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на Сахалине, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.
"Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству организована проверка по сообщениям о гибели сельди в селе Охотское Корсаковского района", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что в селе Охотское Корсаковского района (юг Сахалина) в протоке под мостом массово всплыла сельдь. В момент обнаружения рыбаками она была ещё жива. Местные жители собирали её руками в тазы.
По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в прокуратуре.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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