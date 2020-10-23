https://ria.ru/20201023/sakhalin-1581187109.html

Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели рыбы на Сахалине

Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на Сахалине, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:08

2020-10-23T14:08

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сахалин

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры."Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству организована проверка по сообщениям о гибели сельди в селе Охотское Корсаковского района", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что в селе Охотское Корсаковского района (юг Сахалина) в протоке под мостом массово всплыла сельдь. В момент обнаружения рыбаками она была ещё жива. Местные жители собирали её руками в тазы.По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20201020/ryba-1580593344.html

сахалин

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры массовой гибели рыбы на Сахалине Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на Сахалине, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры. Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что в селе Охотское Корсаковского района (юг Сахалина) в протоке под мостом массово всплыла сельдь. В момент обнаружения рыбаками она была ещё жива. Местные жители собирали её руками в тазы. 2020-10-23T14:08 true PT0M33S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, происшествия