https://ria.ru/20201023/sakhalin-1581187109.html
Прокуратура проверит сообщения о массовой гибели рыбы на Сахалине
Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на Сахалине, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:08
2020-10-23T14:08
2020-10-23T16:50
сахалин
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank" data-auto="true">Сахалине</a>, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры."Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству организована проверка по сообщениям о гибели сельди в селе Охотское Корсаковского района", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что в селе Охотское Корсаковского района (юг Сахалина) в протоке под мостом массово всплыла сельдь. В момент обнаружения рыбаками она была ещё жива. Местные жители собирали её руками в тазы.По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования, сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20201020/ryba-1580593344.html
сахалин
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры массовой гибели рыбы на Сахалине
Природоохранная прокуратура проведет проверку по сообщениям о массовой гибели сельди на Сахалине, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры. Ранее в пятницу местные СМИ сообщили, что в селе Охотское Корсаковского района (юг Сахалина) в протоке под мостом массово всплыла сельдь. В момент обнаружения рыбаками она была ещё жива. Местные жители собирали её руками в тазы.
2020-10-23T14:08
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, происшествия