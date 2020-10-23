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https://ria.ru/20201023/ryabkov-1581139649.html
Рябков рассказал о ситуации вокруг ДСНВ
Мнение, что Россия "прогнулась" на условия США по ДСНВ ошибочны, Москва и Вашингтон еще не находятся на пороге договоренности, заявил РИА Новости замглавы МИД... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T10:22
2020-10-23T11:02
москва
вашингтон (город)
договор снв-3
сергей рябков
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Мнение, что Россия "прогнулась" на условия <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по ДСНВ ошибочны, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> и <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> еще не находятся на пороге договоренности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Если кто-то считает, что мы "прогнулись", (в условиях - ред.), когда мы говорим, что мы не находимся на пороге договоренности, то, наверное, это какая-то аберрация восприятия. Но вступать в споры с этими аналитиками вряд ли есть смысл, потому что им все равно будет мало",- заявил Рябков, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать оценки, что Россия "прогнулась", пойдя на уступки США по продлению ДСНВ-3 на год (вместо пяти) и заморозке ядерных боезарядов."Даже если мы вдруг скажем, что мы выходим из Договора, я себе лично этого представить не могу, но, к примеру - нас все равно обвинят эти люди в том, что мы "прогнулись", потому что нам не хватило, скажут, воли, для того, чтобы вести переговоры и достигать договоренности",- пояснил высокопоставленный российский дипломат.Накануне Рябков заявил РИА Новости , что "на условиях, которые США продолжают выдвигать, и которыми они продолжают обставлять достижение такой договоренности" сегодня не видно возможности для выхода на общее понимание о продлении ДСНВ-3.По его словам иногда "создается впечатление", что США "не совсем прочитываются те сигналы, которые мы излагаем", однако через заявления о том, что якобы США и РФ находятся на пороге договоренности, "американцы эту договоренность с нами не приблизят".При этом Рябков добавил, что планов провести очную встречу по контролю над вооружениями с представителями США пока нет.
https://ria.ru/20201022/vooruzheniya-1581102824.html
https://ria.ru/20201022/dsnv-1581103727.html
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вашингтон (город)
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москва, вашингтон (город), договор снв-3, сергей рябков, сша, в мире

Рябков рассказал о ситуации вокруг ДСНВ

10:22 23.10.2020 (обновлено: 11:02 23.10.2020)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед началом лекции для студентов МГИМО в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мнение, что Россия "прогнулась" на условия США по ДСНВ ошибочны, Москва и Вашингтон еще не находятся на пороге договоренности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если кто-то считает, что мы "прогнулись", (в условиях - ред.), когда мы говорим, что мы не находимся на пороге договоренности, то, наверное, это какая-то аберрация восприятия. Но вступать в споры с этими аналитиками вряд ли есть смысл, потому что им все равно будет мало",- заявил Рябков, отвечая на вопрос, как он может прокомментировать оценки, что Россия "прогнулась", пойдя на уступки США по продлению ДСНВ-3 на год (вместо пяти) и заморозке ядерных боезарядов.
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В Кремле прокомментировали ситуацию с продлением ДСНВ
"Даже если мы вдруг скажем, что мы выходим из Договора, я себе лично этого представить не могу, но, к примеру - нас все равно обвинят эти люди в том, что мы "прогнулись", потому что нам не хватило, скажут, воли, для того, чтобы вести переговоры и достигать договоренности",- пояснил высокопоставленный российский дипломат.
Накануне Рябков заявил РИА Новости , что "на условиях, которые США продолжают выдвигать, и которыми они продолжают обставлять достижение такой договоренности" сегодня не видно возможности для выхода на общее понимание о продлении ДСНВ-3.
По его словам иногда "создается впечатление", что США "не совсем прочитываются те сигналы, которые мы излагаем", однако через заявления о том, что якобы США и РФ находятся на пороге договоренности, "американцы эту договоренность с нами не приблизят".
При этом Рябков добавил, что планов провести очную встречу по контролю над вооружениями с представителями США пока нет.
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МоскваВашингтон (город)Договор СНВ-3Сергей РябковСШАВ мире
 
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