https://ria.ru/20201023/rubl-1581284327.html

Рубль обновил месячные максимумы

Российская валюта шестой день подряд растет к доллару на фоне спроса на рублевую ликвидность и обновила месячные максимумы. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T22:25

2020-10-23T22:25

2020-10-23T23:23

россия

нэнси пелоси

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

джо байден

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Дмитрий Майоров.</strong> Российская валюта шестой день подряд растет к доллару на фоне спроса на рублевую ликвидность и обновила месячные максимумы.Так, курс доллара расчетами "завтра" на 21:28 (мск) снижался на 38 копеек — до 76,20 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 90,37 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>. В пятницу американская валюта обновила минимум с 22 сентября, опустившись до 76,115 рубля. Евро впервые с 25 сентября упал до 90,13 рубля.Как отмечают эксперты, налоговый период октября в России и позитивная конъюнктура рынка гособлигаций компенсирует внешние негативные сигналы.Рубль — шестой день ростаРубль показывает шестой день роста против доллара, отыгрывая его ослабление на "Форексе". При этом в пятницу европейская валюта снова закрепляется в районе отметки 1,185 доллара.Инвесторы же продолжают оценивать шансы кандидатов на президентских выборах в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.При этом спикер палаты представителей американского конгресса <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> и министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Mnuchin/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Мнучин</a> продолжают обсуждать сумму пакета помощи для поддержания экономики страны. Накануне Пелоси заявила, что в переговорах есть прогресс и решение скоро может быть принято.В свою очередь, спрос на рублевую ликвидность сохраняется высоким на фоне приближения пика налогового периода октября. По оценкам экспертов, в общей сложности банки должны будут перечислить около 1,9 триллиона рублей.Кроме того, в последние недели рубли абсорбируются активными аукционами российского Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Это компенсирует текущую неуверенную динамику рынка нефти и западных фондовых индексов.Решения <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Центробанка</a> по сохранению ключевой ставки на уровне 4,25% оказались нейтральными для внутреннего валютного рынка. Однако планы ЦБ нарастить продажу валюты на 1,1 миллиарда рублей в день поддержали рубль. Банк России с понедельника увеличит до четырех миллиардов рублей ежедневные дополнительные продажи валюты на рынке — для реализации пакетов акций <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a> и "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлота</a>". С учетом бюджетного правила в сумме ЦБ продаст валюты на 9,8 миллиарда рублей.В итоге доллар и евро снижаются к рублю на 0,2-0,5%. Цена на нефть сорта <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/">Brent</a> колеблется ниже уровня 3,2 тысячи рублей за баррель.ПрогнозыКак прогнозирует Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций", в начале следующей недели доллар окажется в диапазоне 76-78 рублей. В числе факторов риска для курсовой динамики он назвал "новые рекорды по случаям заражения коронавирусом в отдельных американских штатах и европейских странах".В свою очередь, Михаил Шульгин из компании "Открытие брокер" отмечает, что в нынешний курс рубля уже заложен сценарий победы <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/">Джо Байдена</a> на американских выборах. В этом случае есть риски усиления санкционного давления на Россию, пояснил он."Опираясь на текущую техническую картину, можно сделать вывод, что длинные позиции по рублю выглядят привлекательными от уровня 77,4 рубля за доллар. При этом первоначальная техническая цель — 75 рублей за доллар. Ну а среднесрочное возвращение курса ближе к справедливому значению подразумевает вход в диапазон 70-73 рубля за доллар", — оценил эксперт.Артем Тузов из ИК "Универ Капитал" считает, что не стоит ожидать серьезных колебаний курса рубля."Гораздо важнее для отечественной валюты сейчас ситуация на мировых биржевых площадках, геополитические события, а также котировки нефти", — сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/dollar-1581156769.html

https://ria.ru/20201020/nalichnye-1580541977.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/valyuta-1578171427.html

https://ria.ru/20201022/ekonomika-1580963967.html

Ser Tol Ну всё! Теперь заживём!!!!!🤦🏼‍♂️ 22

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нэнси пелоси, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, джо байден, сша, экономика