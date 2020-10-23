https://ria.ru/20201023/rubl-1581215094.html

В ЦБ рассказали о возможном запуске цифрового рубля

ЦБ РФ может запустить цифровой рубль в ближайшем будущем, пилот может быть запущен в конце 2021 года, но сначала надо оценить баланс рисков, рассказала на... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:00

2020-10-23T16:00

2020-10-23T17:32

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ может запустить цифровой рубль в ближайшем будущем, пилот может быть запущен в конце 2021 года, но сначала надо оценить баланс рисков, рассказала на пресс-конференции глава Банка России <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a>."Мы действительно заинтересованы в том, чтобы обсудить перспективы цифрового рубля очень широко - с обществом, предприятиями, бизнесом - со всеми. Мы видим этот проект как с одной стороны многообещающий, и на наш взгляд он очень органично вписывается в то, что называется развитием цифровой экономики в целом", - считает Набиуллина."Насколько реален запуск такого проекта в ближайшем будущем? - он вполне реален, но нам нужно оценить те плюсы, которые мы видим, с теми рисками, которые есть. А эти риски есть - мы их тоже описали в нашем докладе, и хотим оценить этот баланс рисков и плюсов", - также отметила она.По словам главы Банка России, ЦБ собирает отзывы до конца года, затем обработает их, и если будет принято решение о целесообразности запуска цифрового рубля, будет подготовлена полноценная концепция."Затем должен быть обязательно, на наш взгляд, этап пилотирования на ограниченном количестве пользователей для того, чтобы все было отработано, и мы понимали, как это работает. Такое пилотирование мы считаем возможным где-то к концу следующего года, и по мере получения этих результатов будем двигаться дальше. Но основное конечно сейчас - оценить плюсы и риски такого решения", - подчеркнула Набиуллина.

https://ria.ru/20201023/ekonomika-1581123584.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика