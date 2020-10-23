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https://ria.ru/20201023/rodari-1581200613.html
Книга "Чиполлино в стране Советов" выходит в Италии к 100-летию Родари
Книга "Чиполлино в стране Советов", посвященная успеху произведений Джанни Родари и его поездкам в СССР, выходит в Италии к 100-летнему юбилею писателя. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T19:26
2020-10-23T19:26
культура
новости культуры
самуил маршак
ссср
италия
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<strong>РИМ, 23 окт – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Книга "Чиполлино в стране Советов", посвященная успеху произведений Джанни Родари и его поездкам в СССР, выходит в Италии к 100-летнему юбилею писателя.Как рассказала РИА Новости автор книги Анна Роберти, долгая дружба Родари с Советским Союзом началась с его первого приезда в составе делегации журналистов. По ее словам, в конце поездки Родари подарил своему сопровождающему экземпляр книги про Чиполлино. Она попала к поэту Самуилу Маршаку и переводчице Злате Потаповой."Они решили, что надо обязательно сделать перевод, и с этого все началось", — рассказала Роберти.Для своей книги она исследовала историю поездок Родари в Союз: с 1963 по 1979 годы он побывал здесь еще пять раз. За это время он посетил Прибалтику, Кабардино-Балкарию, Крым и Казахстан.Говоря об отношении к Родари в СССР, Роберти цитирует его ранее не изданное интервью. В нем итальянский писатель объясняет, что в Советском Союзе "поняли фантастический характер его произведений".По ее словам, Родари любил общаться с простыми советскими людьми, особенно с детьми. Так, например, однажды он договорился прийти в гости к маленькой читательнице, чем вызвал переполох в ее семье."Может быть, в России его любили больше, чем в Италии", — предположила автор.Популярность самого Чиполлино она объясняет так: "Это был мальчик (что нравилось детям), который боролся против несправедливости. Он стал символом необходимости перемен".
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италия
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Новости
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новости культуры, самуил маршак, ссср, италия

Книга "Чиполлино в стране Советов" выходит в Италии к 100-летию Родари

19:26 23.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовОбложка книги Джанни Родари "Приключения Чиполлино"
Обложка книги Джанни Родари Приключения Чиполлино - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
РИМ, 23 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Книга "Чиполлино в стране Советов", посвященная успеху произведений Джанни Родари и его поездкам в СССР, выходит в Италии к 100-летнему юбилею писателя.
Как рассказала РИА Новости автор книги Анна Роберти, долгая дружба Родари с Советским Союзом началась с его первого приезда в составе делегации журналистов. По ее словам, в конце поездки Родари подарил своему сопровождающему экземпляр книги про Чиполлино. Она попала к поэту Самуилу Маршаку и переводчице Злате Потаповой.
"Они решили, что надо обязательно сделать перевод, и с этого все началось", — рассказала Роберти.
Для своей книги она исследовала историю поездок Родари в Союз: с 1963 по 1979 годы он побывал здесь еще пять раз. За это время он посетил Прибалтику, Кабардино-Балкарию, Крым и Казахстан.
© РИА Новости / Михаил ОзерскийИтальянский писатель Джанни Родари
Итальянский писатель Джанни Родари - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Михаил Озерский
Итальянский писатель Джанни Родари
Говоря об отношении к Родари в СССР, Роберти цитирует его ранее не изданное интервью. В нем итальянский писатель объясняет, что в Советском Союзе "поняли фантастический характер его произведений".
"Издатели в других странах говорили, что он был коммунистом, прогрессивным человеком, и мало кто подчеркивал тот факт, что фантастика у него была самым главным", — отметила Роберти.
По ее словам, Родари любил общаться с простыми советскими людьми, особенно с детьми. Так, например, однажды он договорился прийти в гости к маленькой читательнице, чем вызвал переполох в ее семье.
"Может быть, в России его любили больше, чем в Италии", — предположила автор.
Популярность самого Чиполлино она объясняет так: "Это был мальчик (что нравилось детям), который боролся против несправедливости. Он стал символом необходимости перемен".
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