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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201023/remont-1581210818.html
Семи домам в Ельце помогут провести энергоэффективный ремонт
Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ одобрил пятую заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для проведения энергоэффективного капитального... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:56
2020-10-23T15:56
липецкая область
игорь артамонов
елец
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<strong>ЛИПЕЦК, 23 окт - РИА Новости</strong>. Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ одобрил пятую заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для проведения энергоэффективного капитального ремонта семи многоквартирных домов в Ельце, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>. Речь идет об установке в зданиях автоматизированных тепловых пунктов (АТП), которые помогут существенно сократить расходы жильцов на коммунальные услуги. Прогнозная экономия по семи многоэтажкам Ельца может составить 1,75 миллиона рублей или пять тысяч рублей с квартиры за отопительный период."На счета домов, в которых проживают более тысячи человек, вернётся 3,47 миллиона рублей. Полученные денежные средства жители многоэтажек смогут использовать на дополнительные работы по капитальному ремонту", - сказал Артамонов.По его словам, Липецкая область является одним из лидеров по России в вопросах энергоэффективного капитального ремонта. Всего поданы пять заявок по 18 многоквартирным домам на общую сумму софинансирования более 11 миллионов рублей. Жителям удалось компенсировать до 80% расходов на установку энергосберегающего оборудования.
https://ria.ru/20201020/zhile-1580644005.html
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игорь артамонов, елец

Семи домам в Ельце помогут провести энергоэффективный ремонт

15:56 23.10.2020
 
© Фото : Администрация городского округа город ЕлецГород Елец
Город Елец - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : Администрация городского округа город Елец
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ЛИПЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ одобрил пятую заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для проведения энергоэффективного капитального ремонта семи многоквартирных домов в Ельце, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Речь идет об установке в зданиях автоматизированных тепловых пунктов (АТП), которые помогут существенно сократить расходы жильцов на коммунальные услуги. Прогнозная экономия по семи многоэтажкам Ельца может составить 1,75 миллиона рублей или пять тысяч рублей с квартиры за отопительный период.
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"На счета домов, в которых проживают более тысячи человек, вернётся 3,47 миллиона рублей. Полученные денежные средства жители многоэтажек смогут использовать на дополнительные работы по капитальному ремонту", - сказал Артамонов.
По его словам, Липецкая область является одним из лидеров по России в вопросах энергоэффективного капитального ремонта. Всего поданы пять заявок по 18 многоквартирным домам на общую сумму софинансирования более 11 миллионов рублей. Жителям удалось компенсировать до 80% расходов на установку энергосберегающего оборудования.
"Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти, – отмечает глава администрации Вопросы сокращения платежей в отопительный период очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать с собственниками жилья в этом направлении", заявил глава областной администрации.
 
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Липецкая областьИгорь АртамоновЕлец
 
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