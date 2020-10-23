https://ria.ru/20201023/remont-1581210818.html

Семи домам в Ельце помогут провести энергоэффективный ремонт

Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ одобрил пятую заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для проведения энергоэффективного капитального... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:56

2020-10-23T15:56

2020-10-23T15:56

липецкая область

игорь артамонов

елец

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<strong>ЛИПЕЦК, 23 окт - РИА Новости</strong>. Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ одобрил пятую заявку Липецкой области на получение финансовой поддержки для проведения энергоэффективного капитального ремонта семи многоквартирных домов в Ельце, сообщил глава региона <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a>. Речь идет об установке в зданиях автоматизированных тепловых пунктов (АТП), которые помогут существенно сократить расходы жильцов на коммунальные услуги. Прогнозная экономия по семи многоэтажкам Ельца может составить 1,75 миллиона рублей или пять тысяч рублей с квартиры за отопительный период."На счета домов, в которых проживают более тысячи человек, вернётся 3,47 миллиона рублей. Полученные денежные средства жители многоэтажек смогут использовать на дополнительные работы по капитальному ремонту", - сказал Артамонов.По его словам, Липецкая область является одним из лидеров по России в вопросах энергоэффективного капитального ремонта. Всего поданы пять заявок по 18 многоквартирным домам на общую сумму софинансирования более 11 миллионов рублей. Жителям удалось компенсировать до 80% расходов на установку энергосберегающего оборудования.

https://ria.ru/20201020/zhile-1580644005.html

елец

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, елец