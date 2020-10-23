https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html

Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции

Закон о защите прав верующих, который действует в России, мог бы послужить хорошим примером для предотвращения случаев, подобных теракту во Франции, заявил... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T00:15

2020-10-23T00:15

2020-10-23T00:15

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Закон о защите прав верующих, который действует в России, мог бы послужить хорошим примером для предотвращения случаев, подобных теракту во Франции, заявил четверг генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) пастор Олег Гончаров.Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Ранее убитый преподаватель демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Гончаров отметил, что жестокое убийство школьного учителя во Франции имеет религиозную подоплеку."Если у верующих есть самоограничения… ради уважения прав других людей, то такие же ограничения должны быть и у остальных членов общества - для СМИ, учебных заведений, политиков - чтобы не было оскорбления чувств верующих. Россия может показать хороший пример в решении этой проблемы, потому что у нас принят закон о защите прав верующих, и, например, защищены священные тексты конфессий", - сказал Гончаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Также эксперт заявил, что религиозные лидеры в России осудили убийство учителя и рассматривают его как проявление терроризма и экстремизма, "которому нет никакого оправдания ни в одной религии".

https://ria.ru/20201022/diskriminatsiya-1580991648.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, сергей гончаров, москва, франция, париж, в мире