Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html
Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции
Закон о защите прав верующих, который действует в России, мог бы послужить хорошим примером для предотвращения случаев, подобных теракту во Франции, заявил... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T00:15
2020-10-23T00:15
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
сергей гончаров
москва
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580290142_0:544:2674:2048_1400x0_80_0_0_685fbbd77f406e8196690fa2a9e0013f.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Закон о защите прав верующих, который действует в России, мог бы послужить хорошим примером для предотвращения случаев, подобных теракту во Франции, заявил четверг генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) пастор Олег Гончаров.Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Ранее убитый преподаватель демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Гончаров отметил, что жестокое убийство школьного учителя во Франции имеет религиозную подоплеку."Если у верующих есть самоограничения… ради уважения прав других людей, то такие же ограничения должны быть и у остальных членов общества - для СМИ, учебных заведений, политиков - чтобы не было оскорбления чувств верующих. Россия может показать хороший пример в решении этой проблемы, потому что у нас принят закон о защите прав верующих, и, например, защищены священные тексты конфессий", - сказал Гончаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Также эксперт заявил, что религиозные лидеры в России осудили убийство учителя и рассматривают его как проявление терроризма и экстремизма, "которому нет никакого оправдания ни в одной религии".
https://ria.ru/20201022/diskriminatsiya-1580991648.html
москва
франция
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580290142_0:361:2249:2048_1400x0_80_0_0_a33fbc6ea31a1323263ccdd9cc28aa38.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, сергей гончаров, москва, франция, париж, в мире

Закон о защите прав верующих мог бы помочь избежать теракта во Франции

00:15 23.10.2020
 
© REUTERS / Charles PlatiauЛюди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© REUTERS / Charles Platiau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Закон о защите прав верующих, который действует в России, мог бы послужить хорошим примером для предотвращения случаев, подобных теракту во Франции, заявил четверг генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) пастор Олег Гончаров.
Злоумышленник вечером 16 октября обезглавил преподавателя истории около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. Расследованием дела занимается антитеррористический отдел прокуратуры. На следующий день глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что человек, совершивший нападение, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Ранее убитый преподаватель демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.
Гончаров отметил, что жестокое убийство школьного учителя во Франции имеет религиозную подоплеку.
"Если у верующих есть самоограничения… ради уважения прав других людей, то такие же ограничения должны быть и у остальных членов общества - для СМИ, учебных заведений, политиков - чтобы не было оскорбления чувств верующих. Россия может показать хороший пример в решении этой проблемы, потому что у нас принят закон о защите прав верующих, и, например, защищены священные тексты конфессий", - сказал Гончаров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Также эксперт заявил, что религиозные лидеры в России осудили убийство учителя и рассматривают его как проявление терроризма и экстремизма, "которому нет никакого оправдания ни в одной религии".
Гроб с телом бывшей первой леди Барбары на похоронной службе в Епископальной церкви Св. Мартина в Хьюстоне, США. 21 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
Вчера, 13:37Религия и мировоззрение
Правозащитники заявили о дискриминации верующих в Европе и США
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеСергей ГончаровМоскваФранцияПарижВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Алиев заявил о временных ограничениях в соцсетях в Азербайджане
09:32На Ленинградской АЭС-2 запустили новый энергоблок
09:28Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС
09:23Эксперт назвал возраст, с которого необходимо носить маску
09:23Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят в Благовещенском храме в Москве
09:18В Карабахе заявили об азербайджанских ударах из РСЗО "Смерч"
09:18В Карабахе сообщили о локальных боях по всей линии соприкосновения
09:16Алиев предупредил Ереван о жестком наказании при атаке на нефтепроводы
09:15Алиев заявил о привлечении Арменией наемников в Карабахе
09:08В Москве 2779 пациентов выздоровели от COVID-19
09:08Найден способ определить эффективность лечения рака
09:06Вирусологи проанализировали популярные мифы о COVID-19
09:04Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ уменьшилось до 118
09:01Косачев прокомментировал слова Трампа о финансировании кампании Байдена
09:00Алиев прокомментировал работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
08:51Алиев призвал Ереван подумать о своем поведении
08:49ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка
08:47Президент Азербайджана назвал цель Баку на переговорах по Карабаху
08:44Прокуратура отозвала иск к губернатору Хакасии после увольнения министра
08:41Эксперт рассказал, кто имеет больше шансов заразиться коронавирусом
Лента новостейМолния