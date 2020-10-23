https://ria.ru/20201023/rak-1581128524.html

Найден способ определить эффективность лечения рака

Американские ученые из Института ван Анделя разработали специальный анализ крови для пациентов с раком поджелудочной железы, позволяющий выявить, восприимчива... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T09:08

2020-10-23T09:08

2020-10-23T09:15

риа наука

рак

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Американские ученые из Института ван Анделя <a href="https://www.vai.org/pancreatic-cancer-stra-test/" target="_blank" rel="nofollow noopener">разработали</a> специальный анализ крови для пациентов с раком поджелудочной железы, позволяющий выявить, восприимчива ли опухоль к применяемым методам лечения.Тест определяет наличие в крови сахара sTRA, который вырабатывается при определенном подтипе рака поджелудочной железы и попадает в кровоток. По словам специалистов, этот подтип, как правило, невосприимчив к химиотерапии.Ученые выразили надежду, что их разработка поможет врачам принимать наиболее эффективные решения при лечении опухолей, вызванных раком поджелудочной железы.

https://ria.ru/20201016/rak-1580188410.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, в мире