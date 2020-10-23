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Росприроднадзор оценил размеры нефтяного пятна в Находке
Нефтяное пятно в акватории Находки в Приморье распространилось на площадь в почти 35 тысяч квадратных метров, сообщает Росприроднадзор в Instagram. РИА Новости, 23.10.2020
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россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владивосток
находка
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости.</strong> Нефтяное пятно в акватории <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находки</a> в Приморье распространилось на площадь в почти 35 тысяч квадратных метров, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> в Instagram.В Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликованы снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что, предположительно, произошел разлив нефтепродуктов.Сейчас ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО "Трансбункер Приморье" будет проведена внеплановая проверка, отмечает Росприроднадзор. В компании, в свою очередь, сообщили, что утечек на предприятии нет, так же как и загрязнения у причала.В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре заявили агентству о начале проверки. На место вызвали нефтемусоросборщика.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/ekologiya-1579281102.html
россия
владивосток
находка
приморский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Пятно в акватории Находки: кадры разлива нефти в Приморье
В заливе города Находка на поверхности воды образовалась маслянистая пленка. Пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода. В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения. Росприроднадзор взял пробы воды.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владивосток, находка, приморский край, происшествия

Росприроднадзор оценил размеры нефтяного пятна в Находке

02:55 23.10.2020 (обновлено: 09:26 23.10.2020)
 
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости. Нефтяное пятно в акватории Находки в Приморье распространилось на площадь в почти 35 тысяч квадратных метров, сообщает Росприроднадзор в Instagram.
В Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликованы снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что, предположительно, произошел разлив нефтепродуктов.

"В Дальневосточное межрегиональное управление поступило сообщение о загрязнении акватории бухты Находка нефтепродуктами. Информация подтвердилась: беспилотный летательный аппарат зафиксировал пятно площадью 34 775 квадратных метра. Взяты пробы воды на анализ. Предположительно, загрязнение распространилось от причала ООО "Трансбункер Приморье". Точный источник утечки устанавливается", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО "Трансбункер Приморье" будет проведена внеплановая проверка, отмечает Росприроднадзор. В компании, в свою очередь, сообщили, что утечек на предприятии нет, так же как и загрязнения у причала.
В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре заявили агентству о начале проверки. На место вызвали нефтемусоросборщика.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ВладивостокНаходкаПриморский крайПроисшествия
 
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