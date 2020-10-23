https://ria.ru/20201023/pyatno-1581114880.html

Росприроднадзор оценил размеры нефтяного пятна в Находке

Нефтяное пятно в акватории Находки в Приморье распространилось на площадь в почти 35 тысяч квадратных метров, сообщает Росприроднадзор в Instagram. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T02:55

2020-10-23T02:55

2020-10-23T09:26

россия

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

владивосток

находка

приморский край

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости.</strong> Нефтяное пятно в акватории <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находки</a> в Приморье распространилось на площадь в почти 35 тысяч квадратных метров, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> в Instagram.В Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликованы снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что, предположительно, произошел разлив нефтепродуктов.Сейчас ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО "Трансбункер Приморье" будет проведена внеплановая проверка, отмечает Росприроднадзор. В компании, в свою очередь, сообщили, что утечек на предприятии нет, так же как и загрязнения у причала.В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре заявили агентству о начале проверки. На место вызвали нефтемусоросборщика.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/ekologiya-1579281102.html

россия

владивосток

находка

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Пятно в акватории Находки: кадры разлива нефти в Приморье В заливе города Находка на поверхности воды образовалась маслянистая пленка. Пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода. В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения. Росприроднадзор взял пробы воды. 2020-10-23T02:55 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владивосток, находка, приморский край, происшествия