https://ria.ru/20201023/pyatno-1581114880.html
Росприроднадзор оценил размеры нефтяного пятна в Находке
Нефтяное пятно в акватории Находки в Приморье распространилось на площадь в почти 35 тысяч квадратных метров, сообщает Росприроднадзор в Instagram. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T02:55
2020-10-23T02:55
2020-10-23T09:26
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
владивосток
находка
приморский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 23 окт — РИА Новости.</strong> Нефтяное пятно в акватории <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находки</a> в Приморье распространилось на площадь в почти 35 тысяч квадратных метров, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> в Instagram.В Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликованы снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что, предположительно, произошел разлив нефтепродуктов.Сейчас ведутся работы по локализации загрязнения. В отношении ООО "Трансбункер Приморье" будет проведена внеплановая проверка, отмечает Росприроднадзор. В компании, в свою очередь, сообщили, что утечек на предприятии нет, так же как и загрязнения у причала.В Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре заявили агентству о начале проверки. На место вызвали нефтемусоросборщика.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/ekologiya-1579281102.html
россия
владивосток
находка
приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Пятно в акватории Находки: кадры разлива нефти в Приморье
В заливе города Находка на поверхности воды образовалась маслянистая пленка. Пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода. В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения. Росприроднадзор взял пробы воды.
2020-10-23T02:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владивосток, находка, приморский край, происшествия