"Известия": российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты
03:53 23.10.2020 (обновлено: 09:26 23.10.2020)
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
Как утверждается в материале, проведенные в несколько этапов испытания зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердили, что она способна сбивать не только современные цели, но также и те, работа над созданием которых за рубежом пока еще не завершилась. Речь идет об оперативно-тактическом, а главное — о гиперзвуковом оружии, об успехах в создании которого ранее заявлял президент США Дональд Трамп.
Согласно изданию, система ПВО получила такую возможность благодаря новому, специально изготовленному для нее боеприпасу с дальностью поражения до 400 километров.
Экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал газете, что испытываемая ракета нового поколения сможет надолго обеспечить надежную защиту от современных и перспективных видов оружия. Он также заявил, что "у вероятного противника никаких шансов нет".
20 августа, 14:01Сказано в эфире"Любые цели". Военный эксперт рассказал об особенностях ЗРС "Антей-4000"На форуме "Армия-2020" впервые представят зенитную ракетную систему "Антей-4000". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин назвал преимущества этого вооружения.