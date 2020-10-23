https://ria.ru/20201023/pvo-1581115656.html

"Известия": российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

Российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T03:53

2020-10-23T03:53

2020-10-23T09:26

новое оружие россии

россия

с-300в4

безопасность

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Российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" со ссылкой на источники.Как утверждается в материале, проведенные в несколько этапов испытания зенитной ракетной системы <a href="http://ria.ru/product_S-300V4/" target="_blank" data-auto="true">С-300В4</a> подтвердили, что она способна сбивать не только современные цели, но также и те, работа над созданием которых за рубежом пока еще не завершилась. Речь идет об оперативно-тактическом, а главное — о гиперзвуковом оружии, об успехах в создании которого ранее заявлял президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.Согласно изданию, система ПВО получила такую возможность благодаря новому, специально изготовленному для нее боеприпасу с дальностью поражения до 400 километров.Экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал газете, что испытываемая ракета нового поколения сможет надолго обеспечить надежную защиту от современных и перспективных видов оружия. Он также заявил, что "у вероятного противника никаких шансов нет".

https://ria.ru/20201023/pushkov-1581114525.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576035152.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, с-300в4, безопасность