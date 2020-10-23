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Новое оружие России
https://ria.ru/20201023/pvo-1581115656.html
"Известия": российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты
Российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T03:53
2020-10-23T09:26
новое оружие россии
россия
с-300в4
безопасность
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Российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет газета "<a href="https://iz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>" со ссылкой на источники.Как утверждается в материале, проведенные в несколько этапов испытания зенитной ракетной системы <a href="http://ria.ru/product_S-300V4/" target="_blank" data-auto="true">С-300В4</a> подтвердили, что она способна сбивать не только современные цели, но также и те, работа над созданием которых за рубежом пока еще не завершилась. Речь идет об оперативно-тактическом, а главное — о гиперзвуковом оружии, об успехах в создании которого ранее заявлял президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>.Согласно изданию, система ПВО получила такую возможность благодаря новому, специально изготовленному для нее боеприпасу с дальностью поражения до 400 километров.Экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал газете, что испытываемая ракета нового поколения сможет надолго обеспечить надежную защиту от современных и перспективных видов оружия. Он также заявил, что "у вероятного противника никаких шансов нет".
https://ria.ru/20201023/pushkov-1581114525.html
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россия, с-300в4, безопасность

"Известия": российская ПВО научилась сбивать гиперзвуковые ракеты

03:53 23.10.2020 (обновлено: 09:26 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-300
Зенитный ракетный комплекс С-300 - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российская система ПВО получила возможность сбивать гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники.
Как утверждается в материале, проведенные в несколько этапов испытания зенитной ракетной системы С-300В4 подтвердили, что она способна сбивать не только современные цели, но также и те, работа над созданием которых за рубежом пока еще не завершилась. Речь идет об оперативно-тактическом, а главное — о гиперзвуковом оружии, об успехах в создании которого ранее заявлял президент США Дональд Трамп.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
02:39
Пушков объяснил смысл покупки Турцией российских С-400
Согласно изданию, система ПВО получила такую возможность благодаря новому, специально изготовленному для нее боеприпасу с дальностью поражения до 400 километров.
Экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал газете, что испытываемая ракета нового поколения сможет надолго обеспечить надежную защиту от современных и перспективных видов оружия. Он также заявил, что "у вероятного противника никаких шансов нет".
Работа расчета транспортно-заряжающей машины С-300ПМ2 - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 14:01Сказано в эфире
"Любые цели". Военный эксперт рассказал об особенностях ЗРС "Антей-4000"На форуме "Армия-2020" впервые представят зенитную ракетную систему "Антей-4000". В эфире радио Sputnik военный эксперт, капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин назвал преимущества этого вооружения.
 
Новое оружие РоссииРоссияС-300В4Безопасность
 
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