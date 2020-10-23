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Путин заявил о восстановлении потребительского спроса
Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается на фоне стабильно низкой инфляции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:42
2020-10-23T14:50
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается на фоне стабильно низкой инфляции, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.В ходе совещания по экономическим вопросам с членами кабмина Путин сообщил, что в России сохраняется ценовая стабильность и инфляция на середину октября составила 3,9% в годовом выражении."На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос - я сказал, постепенно восстанавливается, - мы видим, здесь ещё хватает вопросов и проблем, но всё-таки он восстанавливается. Однако эксперты пока проявляют осторожность - ну и правильно - говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой", - отметил Путин.
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РИА Новости
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владимир путин, экономика

Путин заявил о восстановлении потребительского спроса

14:42 23.10.2020 (обновлено: 14:50 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается на фоне стабильно низкой инфляции, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе совещания по экономическим вопросам с членами кабмина Путин сообщил, что в России сохраняется ценовая стабильность и инфляция на середину октября составила 3,9% в годовом выражении.
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с автором гиперзвукового боевого блока Авангард Гербертом Ефремовым - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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Путин оценил эффективность мер поддержки спроса на жилье
"На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос - я сказал, постепенно восстанавливается, - мы видим, здесь ещё хватает вопросов и проблем, но всё-таки он восстанавливается. Однако эксперты пока проявляют осторожность - ну и правильно - говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой", - отметил Путин.
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 12:23Инфографика
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
 
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Владимир ПутинЭкономика
 
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