https://ria.ru/20201023/putin-1581198670.html
Путин заявил о восстановлении потребительского спроса
Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается на фоне стабильно низкой инфляции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:42
2020-10-23T14:42
2020-10-23T14:50
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается на фоне стабильно низкой инфляции, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.В ходе совещания по экономическим вопросам с членами кабмина Путин сообщил, что в России сохраняется ценовая стабильность и инфляция на середину октября составила 3,9% в годовом выражении."На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос - я сказал, постепенно восстанавливается, - мы видим, здесь ещё хватает вопросов и проблем, но всё-таки он восстанавливается. Однако эксперты пока проявляют осторожность - ну и правильно - говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой", - отметил Путин.
https://ria.ru/20200928/zhile-1577912230.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика