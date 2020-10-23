https://ria.ru/20201023/putin-1581198670.html

Путин заявил о восстановлении потребительского спроса

Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается на фоне стабильно низкой инфляции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:42

2020-10-23T14:42

2020-10-23T14:50

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается на фоне стабильно низкой инфляции, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.В ходе совещания по экономическим вопросам с членами кабмина Путин сообщил, что в России сохраняется ценовая стабильность и инфляция на середину октября составила 3,9% в годовом выражении."На этом фоне постепенно восстанавливается и потребительский спрос - я сказал, постепенно восстанавливается, - мы видим, здесь ещё хватает вопросов и проблем, но всё-таки он восстанавливается. Однако эксперты пока проявляют осторожность - ну и правильно - говорят, что эта тенденция может быть неустойчивой", - отметил Путин.

https://ria.ru/20200928/zhile-1577912230.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика