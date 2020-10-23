https://ria.ru/20201023/putin-1581160810.html

Опрос показал уровень доверия россиян Путину

Доверие президенту РФ Владимиру Путину выразили 59% россиян, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:05

2020-10-23T12:05

2020-10-23T12:05

фонд "общественное мнение"

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Доверие президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> выразили 59% россиян, следует из данных опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).Также в опросе отмечается, что "скорее не доверяют" главе государства 29% респондентов, еще 12% затруднились ответить. При этом 63% респондентов полагают, что Путин, скорее, хорошо работает на своем посту, обратного мнения придерживаются 23%, еще 14% затруднились ответить.Всероссийский телефонный опрос проводился 16-18 октября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.

https://ria.ru/20201022/putin-valday-1581095490.html

Антивирус Как можно доверять обманщику? Странные люди. 104

Геннадий Solo Пятая колонна (предатели) очень не любят такие результаты. 93

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "общественное мнение", владимир путин, общество