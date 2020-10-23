https://ria.ru/20201023/psikholog-1581024778.html
Психолог рассказала о том, как арт-терапия помогает справиться с тревогой
Помочь справиться с тревогой может правильное дыхание, переключение внимания и другие техники релаксации, к которым относится и арт-терапия, о которой... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T08:00
2020-10-23T08:00
2020-10-23T08:00
хорошие новости
департамент труда и соцзащиты москвы
хорошие новости
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Помочь справиться с тревогой может правильное дыхание, переключение внимания и другие техники релаксации, к которым относится и арт-терапия, о которой столичному департаменту соцзащиты рассказала психолог Московской службы психологической помощи населению Ольга Мамонова.Арт-терапия – метод, который помогает человеку встретиться со своими чувствами, принять и бережно пережить их. В нем используется творческий потенциал человека – рисунок, лепка, музыкальная терапия, библиотерапия, сказкотерапия и другие.Такой вид психологической помощи дает человеку силы, возвращает радость и ощущение полноты жизни, поскольку опирается на его творческий потенциал.Кроме того, арт-терапия прекрасно подходит для людей, которые продолжительное время находятся в трудной ситуации и исчерпали свои ресурсы на уровне сознания.Практическое занятиеПсихолог предлагает выполнить простое упражнение, которое называется "Мое настроение". Оно помогает снизить интенсивность переживания тревоги и улучшает настроение.Для него понадобятся краски или цветные мелки."Главное, чтобы в итоге получилось именно такое настроение, которое бы вы хотели сохранить на долгое время, например спокойное или радостное, нежное или влюбленное", – заключила Мамонова.Чем тревога отличается от страха?Для того чтобы понять, чем тревога отличается от страха и какую эмоцию испытывает человек, необходимо оценить ситуацию, задав вопрос: "Угрожает ли мне реальная опасность здесь и сейчас?"Если да, то это страх, продиктованный инстинктом самосохранения. К нему необходимо прислушаться и определить источник опасности.Также необходимо обратить внимание на дыхание. Если оно учащенное – выровнять его путем удлинения выдоха. Затем психолог советует выпрямить спину, оглядеться вокруг себя еще раз и сказать: "Я в безопасности".После этого человек должен постараться спокойно ответить на несколько вопросов: в какой момент возникла тревога, про что она?"Может быть, вы вспомнили что-то или опасаетесь какой-то неудачи? Уже на этапе нахождения опоры вам может стать легче. А если удастся понять, в какой момент и по какому поводу возникла тревога, вам будет легче с ней справиться", – сказала Мамонова.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент труда и соцзащиты москвы, хорошие новости
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Помочь справиться с тревогой может правильное дыхание, переключение внимания и другие техники релаксации, к которым относится и арт-терапия, о которой столичному департаменту соцзащиты рассказала психолог Московской службы психологической помощи населению Ольга Мамонова.
Арт-терапия – метод, который помогает человеку встретиться со своими чувствами, принять и бережно пережить их. В нем используется творческий потенциал человека – рисунок, лепка, музыкальная терапия, библиотерапия, сказкотерапия и другие.
Такой вид психологической помощи дает человеку силы, возвращает радость и ощущение полноты жизни, поскольку опирается на его творческий потенциал.
Кроме того, арт-терапия прекрасно подходит для людей, которые продолжительное время находятся в трудной ситуации и исчерпали свои ресурсы на уровне сознания.
"Иногда может казаться, что решения проблемы не существует, потому что перепробованы все способы и варианты. Но это не всегда так… В процессе арт-терапии человек может находить неожиданные решения для своей проблемы, поскольку у него включается правое, творческое полушарие головного мозга, мыслящее образами и не знающее рамок и ограничений. Человек получает удовольствие от своего творчества, что снижает степень переживаемой боли, как анестезия при лечении", – сказала психолог.
Практическое занятие
Психолог предлагает выполнить простое упражнение, которое называется "Мое настроение". Оно помогает снизить интенсивность переживания тревоги и улучшает настроение.
Для него понадобятся краски или цветные мелки.
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Нарисуйте свое настроение – такое, какое оно прямо сейчас. Может быть, оно будет похоже на погоду, или на пейзаж, или это будет абстрактный рисунок. Дорисуйте образ до конца – чтобы он полностью отражал ваше состояние.
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Опишите свое настроение словами: какое оно? Детям можно задавать наводящие вопросы: грустное или веселое? Отчего такое? Это ожидание чего-то или про прошедшие события? А какое настроение ты бы хотел?
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Теперь измените этот рисунок так, чтобы он изображал то настроение, которое вы хотите для себя. Изменить нужно именно этот рисунок, не надо рисовать новый. Можно дорисовать новые детали или зарисовать его полностью, покрутить лист и увидеть с нового ракурса другую картину. Можно порезать и переклеить части в другом порядке, меняйте свое настроение любым способом!
"Главное, чтобы в итоге получилось именно такое настроение, которое бы вы хотели сохранить на долгое время, например спокойное или радостное, нежное или влюбленное", – заключила Мамонова.
Чем тревога отличается от страха?
Для того чтобы понять, чем тревога отличается от страха и какую эмоцию испытывает человек, необходимо оценить ситуацию, задав вопрос: "Угрожает ли мне реальная опасность здесь и сейчас?"
Если да, то это страх, продиктованный инстинктом самосохранения. К нему необходимо прислушаться и определить источник опасности.
"Если же прямой угрозы для вас нет, то, возможно, вы имеете дело с тревогой. В этом случае постарайтесь вернуться в момент "здесь и сейчас". Выберите место, в котором вы будете чувствовать себя в безопасности. Почувствуйте опору – под ногами, за спиной, под собой", – добавила психолог.
Также необходимо обратить внимание на дыхание. Если оно учащенное – выровнять его путем удлинения выдоха. Затем психолог советует выпрямить спину, оглядеться вокруг себя еще раз и сказать: "Я в безопасности".
После этого человек должен постараться спокойно ответить на несколько вопросов: в какой момент возникла тревога, про что она?
"Может быть, вы вспомнили что-то или опасаетесь какой-то неудачи? Уже на этапе нахождения опоры вам может стать легче. А если удастся понять, в какой момент и по какому поводу возникла тревога, вам будет легче с ней справиться", – сказала Мамонова.