https://ria.ru/20201023/psikholog-1581024778.html

Психолог рассказала о том, как арт-терапия помогает справиться с тревогой

Помочь справиться с тревогой может правильное дыхание, переключение внимания и другие техники релаксации, к которым относится и арт-терапия, о которой... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T08:00

2020-10-23T08:00

2020-10-23T08:00

хорошие новости

департамент труда и соцзащиты москвы

хорошие новости

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Помочь справиться с тревогой может правильное дыхание, переключение внимания и другие техники релаксации, к которым относится и арт-терапия, о которой столичному департаменту соцзащиты рассказала психолог Московской службы психологической помощи населению Ольга Мамонова.Арт-терапия – метод, который помогает человеку встретиться со своими чувствами, принять и бережно пережить их. В нем используется творческий потенциал человека – рисунок, лепка, музыкальная терапия, библиотерапия, сказкотерапия и другие.Такой вид психологической помощи дает человеку силы, возвращает радость и ощущение полноты жизни, поскольку опирается на его творческий потенциал.Кроме того, арт-терапия прекрасно подходит для людей, которые продолжительное время находятся в трудной ситуации и исчерпали свои ресурсы на уровне сознания.Практическое занятиеПсихолог предлагает выполнить простое упражнение, которое называется "Мое настроение". Оно помогает снизить интенсивность переживания тревоги и улучшает настроение.Для него понадобятся краски или цветные мелки."Главное, чтобы в итоге получилось именно такое настроение, которое бы вы хотели сохранить на долгое время, например спокойное или радостное, нежное или влюбленное", – заключила Мамонова.Чем тревога отличается от страха?Для того чтобы понять, чем тревога отличается от страха и какую эмоцию испытывает человек, необходимо оценить ситуацию, задав вопрос: "Угрожает ли мне реальная опасность здесь и сейчас?"Если да, то это страх, продиктованный инстинктом самосохранения. К нему необходимо прислушаться и определить источник опасности.Также необходимо обратить внимание на дыхание. Если оно учащенное – выровнять его путем удлинения выдоха. Затем психолог советует выпрямить спину, оглядеться вокруг себя еще раз и сказать: "Я в безопасности".После этого человек должен постараться спокойно ответить на несколько вопросов: в какой момент возникла тревога, про что она?"Может быть, вы вспомнили что-то или опасаетесь какой-то неудачи? Уже на этапе нахождения опоры вам может стать легче. А если удастся понять, в какой момент и по какому поводу возникла тревога, вам будет легче с ней справиться", – сказала Мамонова.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент труда и соцзащиты москвы, хорошие новости