https://ria.ru/20201023/protesty-1581188334.html

Политолог оценил потенциал протестов в Белоруссии

Протестный потенциал в Белоруссии далеко не исчерпан, однако "критическую массу" людей сторонникам оппозиции вывести на улицы уже не удастся, заявил РИА Новости РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:13

2020-10-23T14:13

2020-10-23T14:13

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 окт - РИА Новости.</strong> Протестный потенциал в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> далеко не исчерпан, однако "критическую массу" людей сторонникам оппозиции вывести на улицы уже не удастся, заявил РИА Новости политолог, доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета Алексей Беляев.В воскресенье истекает срок "народного ультиматума", который экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что, если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований: отставка президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>, освобождение всех политзаключенных и прекращения "насилия на улицах".В беседе с агентством политолог выразил мнение, что Тихановская поступила "опрометчиво", выдвинув властям такой ультиматум."Безусловно, потенциал протестов еще далеко не исчерпан, он сохраняется. Но, как мы видим, критической массы людей уже вывести не получится", - прокомментировал эксперт.Беляев допустил, что в ближайшее время отдельные небольшие группы граждан могут пойти на радикальные шаги в отношении власти, однако они не будут носить массовый характер.По его словам, причины этого кроются в том числе в ответных мерах, которые предпринимает государство для снижения накала протестов. Радикализация, полагает Беляев, коснется лишь тех малочисленных групп населения, которые изначально не планировали вступать в диалог с властями."Так, был запущен механизм конституционной реформы, активное обсуждение которой ведется в регионах и освещается в прессе. Это, безусловно, будет иметь положительный эффект в плане снижения уличной активности", - уверен собеседник агентства.В заключение он добавил, что если события в Белоруссии будут и далее разворачиваться по нынешнему сценарию, это станет огромным ударом по имиджу оппозиции. "Если им не удастся реализовать озвученную программу: начать массовую акцию сопротивления и начать предпринимать действия экономического характера, я думаю, что значительная часть тех, кто поддерживает сегодня эти протесты, попросту отвернутся от оппозиции", - допустил Беляев.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201020/tikhanovskaya-1580652403.html

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире