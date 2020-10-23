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Минобрнауки оценило проект "Управляй" как альтернативу учебной практике
Проект "Управляй" отлично прошел апробацию как альтернатива учебной и производственной практике, заявил директор департамента государственной молодежной... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T20:01
2020-10-23T20:01
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Проект "Управляй" отлично прошел апробацию как альтернатива учебной и производственной практике, заявил директор департамента государственной молодежной политики министерства науки и высшего образования России Денис Аширов, отметив, что особенно ценными являются интерактивные форматы обучения, используемые во время испытаний."Современная ситуация показала, что режим дистанционного обучения должен работать эффективно и помогать студентам приобретать не только теоретические знания, но и на практике оттачивать необходимые компетенции. Особенно ценными являются интерактивные форматы обучения, что полностью воплощает в себе как раз кубок “Управляй”, который реализует эти направления. Как альтернатива учебной и производственной практики проект отлично прошёл апробацию", – сказал Аширов в ходе пресс-конференции, посвящннной запуску осеннего отборочного этапа всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!".По словам Аширова, участие в кубке для студентов – это не только попробовать себя в роли управленцев, но и разработать стратегию развития предприятия в команде. Проект отвечает современным вызовам, которые стоят перед российской системой образования, "повышает конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда", — подчеркнул он."Отдельно я хотел бы отметить, что в этом году очень большой интерес и прирост участников", — заключил Аширов.Всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!" – один из флагманских проектов АНО "Россия – страна возможностей", созданный по инициативе президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.
https://ria.ru/20201021/udalenka-1580861360.html
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образование - общество

Минобрнауки оценило проект "Управляй" как альтернативу учебной практике

20:01 23.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Проект "Управляй" отлично прошел апробацию как альтернатива учебной и производственной практике, заявил директор департамента государственной молодежной политики министерства науки и высшего образования России Денис Аширов, отметив, что особенно ценными являются интерактивные форматы обучения, используемые во время испытаний.
"Современная ситуация показала, что режим дистанционного обучения должен работать эффективно и помогать студентам приобретать не только теоретические знания, но и на практике оттачивать необходимые компетенции. Особенно ценными являются интерактивные форматы обучения, что полностью воплощает в себе как раз кубок “Управляй”, который реализует эти направления. Как альтернатива учебной и производственной практики проект отлично прошёл апробацию", – сказал Аширов в ходе пресс-конференции, посвящннной запуску осеннего отборочного этапа всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!".
По словам Аширова, участие в кубке для студентов – это не только попробовать себя в роли управленцев, но и разработать стратегию развития предприятия в команде. Проект отвечает современным вызовам, которые стоят перед российской системой образования, "повышает конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда", — подчеркнул он.
"Отдельно я хотел бы отметить, что в этом году очень большой интерес и прирост участников", — заключил Аширов.
Студенты МГТУ имени Н.Э. Баумана во время лекции в аудитории - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 16:59
В Минобрнауки оценили возможность полного перевода вузов на дистанционку
Всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!" – один из флагманских проектов АНО "Россия – страна возможностей", созданный по инициативе президента России Владимира Путина. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.
 
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