https://ria.ru/20201023/proekt-1581270567.html

Минобрнауки оценило проект "Управляй" как альтернативу учебной практике

Проект "Управляй" отлично прошел апробацию как альтернатива учебной и производственной практике, заявил директор департамента государственной молодежной... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T20:01

2020-10-23T20:01

2020-10-23T20:01

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Проект "Управляй" отлично прошел апробацию как альтернатива учебной и производственной практике, заявил директор департамента государственной молодежной политики министерства науки и высшего образования России Денис Аширов, отметив, что особенно ценными являются интерактивные форматы обучения, используемые во время испытаний."Современная ситуация показала, что режим дистанционного обучения должен работать эффективно и помогать студентам приобретать не только теоретические знания, но и на практике оттачивать необходимые компетенции. Особенно ценными являются интерактивные форматы обучения, что полностью воплощает в себе как раз кубок “Управляй”, который реализует эти направления. Как альтернатива учебной и производственной практики проект отлично прошёл апробацию", – сказал Аширов в ходе пресс-конференции, посвящннной запуску осеннего отборочного этапа всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!".По словам Аширова, участие в кубке для студентов – это не только попробовать себя в роли управленцев, но и разработать стратегию развития предприятия в команде. Проект отвечает современным вызовам, которые стоят перед российской системой образования, "повышает конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда", — подчеркнул он."Отдельно я хотел бы отметить, что в этом году очень большой интерес и прирост участников", — заключил Аширов.Всероссийский молодежный кубок по менеджменту "Управляй!" – один из флагманских проектов АНО "Россия – страна возможностей", созданный по инициативе президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Цель кубка – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

https://ria.ru/20201021/udalenka-1580861360.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество