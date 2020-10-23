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https://ria.ru/20201023/produkty-1581281813.html
Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году
Эксперты рассказали "Вечерней Москве", какие продовольственные товары вырастут в цене в ближайшее время. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T21:47
2020-10-23T23:25
дмитрий востриков
руспродсоюз
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали <a href="https://vm.ru/" target="_blank">"Вечерней Москве"</a>, какие продовольственные товары вырастут в цене в ближайшее время.Так, по мнению директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "<a href="http://ria.ru/organization_Rusprodsojuz/" target="_blank" data-auto="true">Руспродсоюз</a>" Дмитрия Вострикова, увеличится цена на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы. Эксперт также рассказал о росте цен на культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. По его мнению, российским производителям проще продавать рыбу за границу "с корабля", минуя складские и логистические проблемы."Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азию</a> — креветки, рыбу, причем высокого качества", — рассказал он.Рудько убежден, что повышения цен можно было бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт данной продукции за границу. Это позволило бы насытить российский рынок.
https://ria.ru/20201023/lukashenko-1581161461.html
В этом году рекордный урожай пшеницы, причем высокого качества, с хорошей клейковиной, так почему она должна подорожать, а вместе с ней и макароны, мука, мясо и прочее, как тут в статье нарисовано? Где логика, где здравый смысл?
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Так на экспорт же. Там дороже и нужнее. Мы то че. 😩😩
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РИА Новости
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дмитрий востриков, руспродсоюз, экономика

Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году

21:47 23.10.2020 (обновлено: 23:25 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатель в продуктовом супермаркете
Покупатель в продуктовом супермаркете - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали "Вечерней Москве", какие продовольственные товары вырастут в цене в ближайшее время.
Так, по мнению директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, увеличится цена на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы.
Эксперт также рассказал о росте цен на культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.

"Конверсию корма в килограмм мяса или в литр молока никто не отменял", — пояснил специалист.

Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. По его мнению, российским производителям проще продавать рыбу за границу "с корабля", минуя складские и логистические проблемы.
"Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в Азию — креветки, рыбу, причем высокого качества", — рассказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
Вчера, 12:04
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будут запрещать импортные продукты
Рудько убежден, что повышения цен можно было бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт данной продукции за границу. Это позволило бы насытить российский рынок.
 
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Дмитрий ВостриковРуспродсоюзЭкономика
 
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