https://ria.ru/20201023/produkty-1581281813.html

Россиян предупредили о росте цен на продукты к Новому году

Эксперты рассказали "Вечерней Москве", какие продовольственные товары вырастут в цене в ближайшее время. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T21:47

2020-10-23T21:47

2020-10-23T23:25

дмитрий востриков

руспродсоюз

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Эксперты рассказали <a href="https://vm.ru/" target="_blank">"Вечерней Москве"</a>, какие продовольственные товары вырастут в цене в ближайшее время.Так, по мнению директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "<a href="http://ria.ru/organization_Rusprodsojuz/" target="_blank" data-auto="true">Руспродсоюз</a>" Дмитрия Вострикова, увеличится цена на макароны, потому что в их стоимость заложена высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы. Эксперт также рассказал о росте цен на культуры, идущие на корм скоту: пшеницу пятого класса, ячмень и фуражную кукурузу. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию мяса и молока из-за роста себестоимости производства.Основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько прогнозирует повышение цен на рыбу и рыбные продукты. По его мнению, российским производителям проще продавать рыбу за границу "с корабля", минуя складские и логистические проблемы."Процентов 80 улова с Дальнего Востока отправляют в <a href="http://ria.ru/location_Asia/" target="_blank" data-auto="true">Азию</a> — креветки, рыбу, причем высокого качества", — рассказал он.Рудько убежден, что повышения цен можно было бы избежать, если бы правительство ограничило экспорт данной продукции за границу. Это позволило бы насытить российский рынок.

https://ria.ru/20201023/lukashenko-1581161461.html

Александр Нелиберда В этом году рекордный урожай пшеницы, причем высокого качества, с хорошей клейковиной, так почему она должна подорожать, а вместе с ней и макароны, мука, мясо и прочее, как тут в статье нарисовано? Где логика, где здравый смысл? 166

Виктор Рахманов Так на экспорт же. Там дороже и нужнее. Мы то че. 😩😩 145

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий востриков, руспродсоюз, экономика