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Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников
Девушка решила помочь военкомату и смогла привести на призывной пункт несколько десятков молодых людей, пишет "КП — Курск". РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T06:35
2020-10-23T09:24
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
курчатов
армия
общество
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Российская школьница заманила в военкомат десятки призывников
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Девушка решила помочь военкомату и смогла привести на призывной пункт несколько десятков молодых людей, пишет "<a href="https://www.kursk.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">КП — Курск</a>".Школьница ходила по домам призывников в городе Курчатов <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a>, и молодые люди, увидев на своем пороге 17-летнюю девушку, открывали ей дверь, после чего и получали от нее повестки.В военкомате остались довольны итогами эксперимента, и подчеркнули, что не исключают продолжения такой практики в будущем. Также призывной пункт наградил добровольную помощницу грамотой.Кроме того, отмечается, что все, кому девушка вручила повестки, вовремя явились в военкомат.
https://ria.ru/20171205/1510203758.html
курская область
курчатов
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министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, курчатов, армия, общество

Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников

06:35 23.10.2020 (обновлено: 09:24 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСолдаты-срочники
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Девушка решила помочь военкомату и смогла привести на призывной пункт несколько десятков молодых людей, пишет "КП — Курск".
Школьница ходила по домам призывников в городе Курчатов Курской области, и молодые люди, увидев на своем пороге 17-летнюю девушку, открывали ей дверь, после чего и получали от нее повестки.

"Я с уважением отношусь к юношам, которые несут службу в армии. Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва", — объяснила свою позицию школьница.

В военкомате остались довольны итогами эксперимента, и подчеркнули, что не исключают продолжения такой практики в будущем. Также призывной пункт наградил добровольную помощницу грамотой.
Кроме того, отмечается, что все, кому девушка вручила повестки, вовремя явились в военкомат.
Призывник держит на ладони погоны. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.12.2017
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В Приморье трое семилетних детей получили повестки в военкомат
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьКурчатовАрмияОбщество
 
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