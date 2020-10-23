https://ria.ru/20201023/prizyv-1581119447.html

Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников

Девушка решила помочь военкомату и смогла привести на призывной пункт несколько десятков молодых людей, пишет "КП — Курск". РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T06:35

2020-10-23T06:35

2020-10-23T09:24

министерство обороны рф (минобороны рф)

курская область

курчатов

армия

общество

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Российская школьница заманила в военкомат десятки призывников

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Девушка решила помочь военкомату и смогла привести на призывной пункт несколько десятков молодых людей, пишет "<a href="https://www.kursk.kp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">КП — Курск</a>".Школьница ходила по домам призывников в городе Курчатов <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a>, и молодые люди, увидев на своем пороге 17-летнюю девушку, открывали ей дверь, после чего и получали от нее повестки.В военкомате остались довольны итогами эксперимента, и подчеркнули, что не исключают продолжения такой практики в будущем. Также призывной пункт наградил добровольную помощницу грамотой.Кроме того, отмечается, что все, кому девушка вручила повестки, вовремя явились в военкомат.

https://ria.ru/20171205/1510203758.html

курская область

курчатов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, курчатов, армия, общество