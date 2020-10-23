https://ria.ru/20201023/privivka-1581203663.html

Министр просвещения сделал прививку от коронавируса

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сделал прививку от коронавируса, подтвердили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:02

2020-10-23T15:02

2020-10-23T15:15

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирусы

сергей кравцов

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> сделал прививку от коронавируса, подтвердили в пресс-службе ведомства.Ранее в Telegram-канале министерства "Большая перемена РФ" появилось сообщение о том, что Кравцов привился от новой коронавирусной инфекции."Подтверждаю", - заявил журналистам пресс-секретарь министра, директор департамент международного сотрудничества и связей с общественностью <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHatunov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шатунов</a> в ответ на вопрос о достоверности информации о прививке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, сергей кравцов, здоровье - общество, общество