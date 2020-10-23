https://ria.ru/20201023/privivka-1581203663.html
Министр просвещения сделал прививку от коронавируса
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сделал прививку от коронавируса, подтвердили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:02
2020-10-23T15:02
2020-10-23T15:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
коронавирусы
сергей кравцов
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> сделал прививку от коронавируса, подтвердили в пресс-службе ведомства.Ранее в Telegram-канале министерства "Большая перемена РФ" появилось сообщение о том, что Кравцов привился от новой коронавирусной инфекции."Подтверждаю", - заявил журналистам пресс-секретарь министра, директор департамент международного сотрудничества и связей с общественностью <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHatunov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шатунов</a> в ответ на вопрос о достоверности информации о прививке.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), коронавирусы, сергей кравцов, здоровье - общество, общество