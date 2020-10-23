https://ria.ru/20201023/privivka-1581172470.html
Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин сообщит, когда сделает себе прививку от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:00
2020-10-23T13:00
2020-10-23T13:00
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> сообщит, когда сделает себе прививку от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Когда президент сделает прививку, он сам об этом сообщит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, привился ли Путин от коронавируса.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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