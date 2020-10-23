https://ria.ru/20201023/prilepin-1581229871.html

Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму

Лидер "За правду" Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает партийная пресс-служба. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:55

2020-10-23T16:55

2020-10-23T17:16

николай стариков

сергей михеев

госдума рф

захар прилепин

политика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Лидер "За правду" <a href="http://ria.ru/person_Zakhar_Prilepin/" target="_blank" data-auto="true">Захар Прилепин</a> возглавит список партии на выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году, сообщает партийная пресс-служба."На заседании центрального комитета партии "За правду" было принято решение о том, что лидер партии "За правду" Захар Прилепин возглавит федеральный список кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу РФ в 2021 году", - говорится в сообщении.Также, по данным пресс-релиза, в список войдут члены экспертного совета партии <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Starikov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Стариков</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikheev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Михеев</a>. На выборы кандидаты пойдут только по федеральному списку.

https://ria.ru/20200706/1573980464.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай стариков, сергей михеев, госдума рф, захар прилепин, политика