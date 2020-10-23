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Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму
Лидер "За правду" Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает партийная пресс-служба. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:55
2020-10-23T17:16
николай стариков
сергей михеев
госдума рф
захар прилепин
политика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Лидер "За правду" <a href="http://ria.ru/person_Zakhar_Prilepin/" target="_blank" data-auto="true">Захар Прилепин</a> возглавит список партии на выборах в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году, сообщает партийная пресс-служба."На заседании центрального комитета партии "За правду" было принято решение о том, что лидер партии "За правду" Захар Прилепин возглавит федеральный список кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу РФ в 2021 году", - говорится в сообщении.Также, по данным пресс-релиза, в список войдут члены экспертного совета партии <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Starikov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Стариков</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mikheev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Михеев</a>. На выборы кандидаты пойдут только по федеральному списку.
https://ria.ru/20200706/1573980464.html
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николай стариков, сергей михеев, госдума рф, захар прилепин, политика

Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму

16:55 23.10.2020 (обновлено: 17:16 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Лидер "За правду" Захар Прилепин возглавит список партии на выборах в Госдуму в 2021 году, сообщает партийная пресс-служба.
"На заседании центрального комитета партии "За правду" было принято решение о том, что лидер партии "За правду" Захар Прилепин возглавит федеральный список кандидатов на предстоящих выборах в Государственную думу РФ в 2021 году", - говорится в сообщении.
Также, по данным пресс-релиза, в список войдут члены экспертного совета партии Николай Стариков и Сергей Михеев. На выборы кандидаты пойдут только по федеральному списку.
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
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Николай СтариковСергей МихеевГосдума РФЗахар ПрилепинПолитика
 
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