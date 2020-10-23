https://ria.ru/20201023/prigovor-1581259266.html

Суд в Москве приговорил обвиняемого в педофилии к 13 годам колонии

Кузьминский суд Москвы приговорил Сергея Жалобу к 13 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T18:52

2020-10-23T18:52

2020-10-23T19:06

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152292/79/1522927906_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9bbbf9d599d3ec3f6b7d3f9946ef2217.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Кузьминский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Сергея Жалобу к 13 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.Его признали виновным в действиях сексуального характера в отношении двух девочек, не достигших 14-летнего возраста. Приговор назначили, несмотря на информацию о том, что потерпевшие могли его оговорить. По версии СК, два года назад Жалоба зашел в подъезд одного из домов в Рязанском районе вслед за двумя девочками 12 и 11 лет, чтобы "реализовать внезапно возникший преступный умысел с целью удовлетворения своей половой потребности". Судя по записям с камеры видеонаблюдения, через две минуты мужчина вышел из здания.Несовершеннолетние рассказали родителям о взрослом, который показал им свой половой орган. Жалоба отрицал обвинения, заявив, что просто разносил визитки по жилым домам. Уже во время следствия девочки признались, что оговорили незнакомого мужчину, которого, как они думали, полиция не найдет. По информации СМИ, они прогуливали в тот день школу, испугались родителей и решили "переключить внимание" на "другую проблему".

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/shtraf-1578016902.html

Вадим Антонов Ничё не понял. Пострадавших нет, свидетелей нет, срок есть. 48

Ярослав Погодин В таком случае внезапный преступный умысел вслед за оговорившими мог возникнуть у следователя. Нужна проверка 46

12

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия