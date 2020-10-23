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https://ria.ru/20201023/prigovor-1581259266.html
Суд в Москве приговорил обвиняемого в педофилии к 13 годам колонии
Кузьминский суд Москвы приговорил Сергея Жалобу к 13 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T18:52
2020-10-23T19:06
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Кузьминский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> приговорил Сергея Жалобу к 13 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.Его признали виновным в действиях сексуального характера в отношении двух девочек, не достигших 14-летнего возраста. Приговор назначили, несмотря на информацию о том, что потерпевшие могли его оговорить. По версии СК, два года назад Жалоба зашел в подъезд одного из домов в Рязанском районе вслед за двумя девочками 12 и 11 лет, чтобы "реализовать внезапно возникший преступный умысел с целью удовлетворения своей половой потребности". Судя по записям с камеры видеонаблюдения, через две минуты мужчина вышел из здания.Несовершеннолетние рассказали родителям о взрослом, который показал им свой половой орган. Жалоба отрицал обвинения, заявив, что просто разносил визитки по жилым домам. Уже во время следствия девочки признались, что оговорили незнакомого мужчину, которого, как они думали, полиция не найдет. По информации СМИ, они прогуливали в тот день школу, испугались родителей и решили "переключить внимание" на "другую проблему".
https://radiosputnik.ria.ru/20200930/shtraf-1578016902.html
Ничё не понял. Пострадавших нет, свидетелей нет, срок есть.
48
В таком случае внезапный преступный умысел вслед за оговорившими мог возникнуть у следователя. Нужна проверка
46
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москва
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москва, происшествия

Суд в Москве приговорил обвиняемого в педофилии к 13 годам колонии

18:52 23.10.2020 (обновлено: 19:06 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Кузьминский суд Москвы приговорил Сергея Жалобу к 13 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Его признали виновным в действиях сексуального характера в отношении двух девочек, не достигших 14-летнего возраста. Приговор назначили, несмотря на информацию о том, что потерпевшие могли его оговорить.
По версии СК, два года назад Жалоба зашел в подъезд одного из домов в Рязанском районе вслед за двумя девочками 12 и 11 лет, чтобы "реализовать внезапно возникший преступный умысел с целью удовлетворения своей половой потребности". Судя по записям с камеры видеонаблюдения, через две минуты мужчина вышел из здания.
Несовершеннолетние рассказали родителям о взрослом, который показал им свой половой орган. Жалоба отрицал обвинения, заявив, что просто разносил визитки по жилым домам.
Уже во время следствия девочки признались, что оговорили незнакомого мужчину, которого, как они думали, полиция не найдет. По информации СМИ, они прогуливали в тот день школу, испугались родителей и решили "переключить внимание" на "другую проблему".
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