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Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
Мосгорсуд в пятницу проверит законность приговора режиссеру Кириллу Серебренникову, осужденному по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа",... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T01:03
2020-10-23T01:03
софья апфельбаум
алексей малобродский
юрий итин
седьмая студия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
кирилл серебренников
москва
германия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Мосгорсуд в пятницу проверит законность приговора режиссеру <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Serebrennikov/" target="_blank" data-auto="true">Кириллу Серебренникову</a>, осужденному по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда <a href="http://ria.ru/person_Uljana_Solopova/" target="_blank" data-auto="true">Ульяна Солопова</a>.Сам Серебренников приговор не обжаловал - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов. Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверит законность всего приговора в целом.Суд 26 июня приговорил Серебренникова, продюсера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Malobrodskijj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Малобродского</a> и бывшего гендиректора "Седьмой студии" <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Itin/" target="_blank" data-auto="true">Юрия Итина</a> к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - почти 129 миллионов рублей. Дело против экс-чиновницы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_kultury_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минкульта</a> <a href="http://ria.ru/person_Sofja_Apfelbaum/" target="_blank" data-auto="true">Софьи Апфельбаум</a> переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.Прокуратура просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях, но пока не известно, обжаловало ли надзорное ведомство приговор с условными сроками.Имущество было арестовано еще в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов. В частности, арест был наложен на автомобиль Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов.<a href="http://ria.ru/organization_Sedmaja_studija/" target="_blank">"Седьмую студию"</a> учредил Серебренников для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства: театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт). К работе в организации Серебренников привлек своих знакомых: Юрия Итина (генеральным директором), Алексея Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), <a href="http://ria.ru/person_Nina_Masljaeva/" target="_blank" data-auto="true">Нину Масляеву</a> (бухгалтером).Масляева заключила сделку с правосудием и дала показания против других фигурантов. Ее отпустили на свободу, но затем сочли, что условия следки она не выполнила, и дело было рассмотрено в обычном порядке, хоть и отдельно от остальных. Масляева получила небольшой срок, который ей не пришлось отбывать - в него зачли время под стражей и домашним арестом.Дело "Седьмой студии" длится уже три года - первые обыски прошли в мае 2017 года.
https://ria.ru/20200626/1573483918.html
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софья апфельбаум, алексей малобродский, юрий итин, седьмая студия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кирилл серебренников, москва, германия, происшествия

Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову

01:03 23.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу проверит законность приговора режиссеру Кириллу Серебренникову, осужденному по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Сам Серебренников приговор не обжаловал - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов. Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверит законность всего приговора в целом.
Суд 26 июня приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - почти 129 миллионов рублей. Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.
Прокуратура просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях, но пока не известно, обжаловало ли надзорное ведомство приговор с условными сроками.
Имущество было арестовано еще в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов. В частности, арест был наложен на автомобиль Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов.
"Седьмую студию" учредил Серебренников для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства: театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт). К работе в организации Серебренников привлек своих знакомых: Юрия Итина (генеральным директором), Алексея Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), Нину Масляеву (бухгалтером).
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.06.2020
26 июня, 08:00
Дело "Седьмой студии": в чем обвиняют режиссера Кирилла Серебренникова
Масляева заключила сделку с правосудием и дала показания против других фигурантов. Ее отпустили на свободу, но затем сочли, что условия следки она не выполнила, и дело было рассмотрено в обычном порядке, хоть и отдельно от остальных. Масляева получила небольшой срок, который ей не пришлось отбывать - в него зачли время под стражей и домашним арестом.
Дело "Седьмой студии" длится уже три года - первые обыски прошли в мае 2017 года.
 
Софья АпфельбаумАлексей МалобродскийЮрий ИтинСедьмая студияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кирилл СеребренниковМоскваГерманияПроисшествия
 
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