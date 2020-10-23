Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу "Седьмой студии" в Мещанском суде Москвы
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу проверит законность приговора режиссеру Кириллу Серебренникову, осужденному по делу о хищении 129 миллионов рублей на проекте "Платформа", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Сам Серебренников приговор не обжаловал - его защита объяснила такое решение депрессией и усталостью от судов. Однако все остальные фигуранты жалобы подали, поэтому апелляционная инстанция проверит законность всего приговора в целом.
Суд 26 июня приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам. Кроме того, с них взыскали всю сумму ущерба - почти 129 миллионов рублей. Дело против экс-чиновницы Минкульта Софьи Апфельбаум переквалифицировано с мошенничества на халатность и прекращено за истечением срока давности.
Прокуратура просила для всех фигурантов реальные сроки в колониях, но пока не известно, обжаловало ли надзорное ведомство приговор с условными сроками.
Имущество было арестовано еще в ходе следствия для обеспечения иска и возможных штрафов. В частности, арест был наложен на автомобиль Skoda Octavia Малобродского, квартиру Серебренникова в Германии стоимостью 300 тысяч евро, ювелирные украшения и денежные средства: 12,6 миллиона рублей, 5 тысяч евро и 87 тысяч долларов.
"Седьмую студию" учредил Серебренников для реализации разработанного им в 2011 году творческого проекта "Платформа", концепция которого предполагала комплекс акций на стыке четырех направлений современного искусства: театра, музыки, танца и визуального искусства (медиа-арт). К работе в организации Серебренников привлек своих знакомых: Юрия Итина (генеральным директором), Алексея Малобродского и Екатерину Воронову (продюсерами), Нину Масляеву (бухгалтером).
Масляева заключила сделку с правосудием и дала показания против других фигурантов. Ее отпустили на свободу, но затем сочли, что условия следки она не выполнила, и дело было рассмотрено в обычном порядке, хоть и отдельно от остальных. Масляева получила небольшой срок, который ей не пришлось отбывать - в него зачли время под стражей и домашним арестом.
Дело "Седьмой студии" длится уже три года - первые обыски прошли в мае 2017 года.