https://ria.ru/20201023/premiya-1581203384.html

Проект "Трудовые отряды СУЭК" стал победителем премии

Проект "Трудовые отряды" Сибирской угольной энергетической компании по организации временной занятости подростков стал победителем премии "Управление... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:01

2020-10-23T15:01

2020-10-23T15:01

новости суэк

андрей мельниченко

российский союз промышленников и предпринимателей

сибирская угольная энергетическая компания

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Проект "Трудовые отряды" <a href="http://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Сибирской угольной энергетической компании</a> по организации временной занятости подростков стал победителем премии "Управление изменениями. Визионеры" в номинации "Общество. Бизнес", сообщает пресс-служба СУЭК."Управление изменениями. Визионеры" — ежегодная российская премия по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе, учрежденная в 2018 году. "Проект "Трудовые отряды СУЭК" реализуется с 2005 года. Начавшись в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a> проект сегодня действует во всех регионах, где работают предприятия компании, и охватывает более 17 тысяч молодых людей от <a href="http://ria.ru/location_Murmansk/" target="_blank" data-auto="true">Мурманска</a> до <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a>. Подростки во время каникул занимаются благоустройством родных городов и поселков, помогают социально незащищенным согражданам, организуют досуг для сверстников, получая достойную оплату за свой труд", — говорится в пресс-релизе. Пресс-служба отмечает, что проект, осуществляемый на основе государственно-частного партнерства, помогает в решении таких задач как формирование активной гражданской позиции в молодежной среде шахтерских моногородов, создание дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних граждан РФ, профилактика правонарушений среди подростков, помощь в профориентации подрастающего поколения. Проект за годы своего существования удостоен полутора десятков наград федеральных и международных конкурсов, входит в библиотеку лучших корпоративных практик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российского союза промышленников и предпринимателей</a>.СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Мельниченко</a>.

https://ria.ru/20201015/nagrady-1579976526.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей мельниченко, российский союз промышленников и предпринимателей, сибирская угольная энергетическая компания