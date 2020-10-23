Проект "Трудовые отряды СУЭК" стал победителем премии
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Проект "Трудовые отряды" Сибирской угольной энергетической компании по организации временной занятости подростков стал победителем премии "Управление изменениями. Визионеры" в номинации "Общество. Бизнес", сообщает пресс-служба СУЭК.
"Управление изменениями. Визионеры" — ежегодная российская премия по оценке устойчивого воздействия в экономике, экологии, обществе, учрежденная в 2018 году.
"Проект "Трудовые отряды СУЭК" реализуется с 2005 года. Начавшись в Красноярском крае проект сегодня действует во всех регионах, где работают предприятия компании, и охватывает более 17 тысяч молодых людей от Мурманска до Владивостока. Подростки во время каникул занимаются благоустройством родных городов и поселков, помогают социально незащищенным согражданам, организуют досуг для сверстников, получая достойную оплату за свой труд", — говорится в пресс-релизе.
Пресс-служба отмечает, что проект, осуществляемый на основе государственно-частного партнерства, помогает в решении таких задач как формирование активной гражданской позиции в молодежной среде шахтерских моногородов, создание дополнительных рабочих мест для несовершеннолетних граждан РФ, профилактика правонарушений среди подростков, помощь в профориентации подрастающего поколения. Проект за годы своего существования удостоен полутора десятков наград федеральных и международных конкурсов, входит в библиотеку лучших корпоративных практик Российского союза промышленников и предпринимателей.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 70 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.