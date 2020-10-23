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Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением
Весь мир должен осознать опасность климатических изменений и объединить усилия вокруг решения проблем, связанных с глобальным потеплением, считает... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T00:39
2020-10-23T00:39
россия
глобальное потепление
дмитрий песков
владимир путин
москва
экология
политика
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Весь мир должен осознать опасность климатических изменений и объединить усилия вокруг решения проблем, связанных с глобальным потеплением, считает пресс-секретарь главы российского государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> коснулся проблемы глобального потепления. Он отметил, что это - серьезный вызов для мира и, конечно, для России.Он отметил, что на России в этом плане лежит особая ответственность, потому что 65% территории страны находится в зоне вечной мерзлоты и экономические потери в обозримой двадцатилетней перспективе могут возрасти."Именно поэтому уже есть и достаточно амбициозные экологические программы, которые являются частью национальных целей развития, они должны быть реализованы. Они затратные, они требуют кропотливой работы, решительных мер и после таких слов президента не остается сомнений, что эти меры будут предприниматься", — добавил Песков.
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россия, глобальное потепление, дмитрий песков, владимир путин, москва, экология, политика

Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением

00:39 23.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Весь мир должен осознать опасность климатических изменений и объединить усилия вокруг решения проблем, связанных с глобальным потеплением, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин коснулся проблемы глобального потепления. Он отметил, что это - серьезный вызов для мира и, конечно, для России.
"Нужно объединять усилия в международном плане. Потому что предпринимать какие-то меры на территории РФ, пусть это самая большая страна в мире, но при этом не предпринимать эти меры, например, в Китае или в Канаде невозможно — весь земной шар должен осознать ту опасность, которую представляют климатические изменения", — сказал Песков в эфире Первого канала.
Он отметил, что на России в этом плане лежит особая ответственность, потому что 65% территории страны находится в зоне вечной мерзлоты и экономические потери в обозримой двадцатилетней перспективе могут возрасти.
"Именно поэтому уже есть и достаточно амбициозные экологические программы, которые являются частью национальных целей развития, они должны быть реализованы. Они затратные, они требуют кропотливой работы, решительных мер и после таких слов президента не остается сомнений, что эти меры будут предприниматься", — добавил Песков.
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РоссияГлобальное потеплениеДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваЭкологияПолитика
 
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