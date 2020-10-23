https://ria.ru/20201023/poteplenie-1581111226.html

Песков призвал страны сообща бороться с глобальным потеплением

Весь мир должен осознать опасность климатических изменений и объединить усилия вокруг решения проблем, связанных с глобальным потеплением, считает... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T00:39

2020-10-23T00:39

2020-10-23T00:39

россия

глобальное потепление

дмитрий песков

владимир путин

москва

экология

политика

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Весь мир должен осознать опасность климатических изменений и объединить усилия вокруг решения проблем, связанных с глобальным потеплением, считает пресс-секретарь главы российского государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.В ходе своего выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> коснулся проблемы глобального потепления. Он отметил, что это - серьезный вызов для мира и, конечно, для России.Он отметил, что на России в этом плане лежит особая ответственность, потому что 65% территории страны находится в зоне вечной мерзлоты и экономические потери в обозримой двадцатилетней перспективе могут возрасти."Именно поэтому уже есть и достаточно амбициозные экологические программы, которые являются частью национальных целей развития, они должны быть реализованы. Они затратные, они требуют кропотливой работы, решительных мер и после таких слов президента не остается сомнений, что эти меры будут предприниматься", — добавил Песков.

https://ria.ru/20200518/1571633076.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, глобальное потепление, дмитрий песков, владимир путин, москва, экология, политика