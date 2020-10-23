https://ria.ru/20201023/politsiya-1581209761.html
Москалькова предложила уточнить основания применения оружия полицейскими
Необходимо более конкретно прописать в законодательстве основания для применения оружия сотрудниками полиции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:35
2020-10-23T15:35
2020-10-23T15:35
татьяна москалькова
госдума рф
сша
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_568019e61e9aaa22bdf20618d7e978e0.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Необходимо более конкретно прописать в законодательстве основания для применения оружия сотрудниками полиции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a>, комментируя поправки в закон "О полиции" на круглом столе в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>."Боюсь, что не просчитаны все социальные последствия расширения оснований применения оружия сотрудником полиции. В части 2 статьи 24 предлагается в качестве такого основания рассматривать не только попытки прикоснуться к его огнестрельному оружию, но и совершение иных действий, дающих основания расценивать эти действия как угрозу нападения на сотрудника полиции", - сказала Москалькова в видеотрансляции, которую в пятницу разместила нижняя палата на <a href="https://www.youtube.com/user/ParlamentRu/videos" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.Так, омбудсмен считает необходимым включить отсылающую к нормативным актам бланкетную норму, где прописан перечень "иных действий"."Крайне широкий диапазон субъектного усмотрения вызвал волнения, и мы знаем, какую реакцию общества в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (вызвало выполнение) таких нечетких действий полиции в результате нечеткого законодательства США",- привела пример уполномоченный.В середине мая правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, который, в частности, предусматривает право вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/moskalkova-1577639008.html
https://ria.ru/20200409/1569811758.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_af8df46a14b4cf1f4ab2be06507f3285.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, госдума рф, сша, общество