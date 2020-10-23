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Москалькова предложила уточнить основания применения оружия полицейскими
Необходимо более конкретно прописать в законодательстве основания для применения оружия сотрудниками полиции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:35
2020-10-23T15:35
татьяна москалькова
госдума рф
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Необходимо более конкретно прописать в законодательстве основания для применения оружия сотрудниками полиции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a>, комментируя поправки в закон "О полиции" на круглом столе в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>."Боюсь, что не просчитаны все социальные последствия расширения оснований применения оружия сотрудником полиции. В части 2 статьи 24 предлагается в качестве такого основания рассматривать не только попытки прикоснуться к его огнестрельному оружию, но и совершение иных действий, дающих основания расценивать эти действия как угрозу нападения на сотрудника полиции", - сказала Москалькова в видеотрансляции, которую в пятницу разместила нижняя палата на <a href="https://www.youtube.com/user/ParlamentRu/videos" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.Так, омбудсмен считает необходимым включить отсылающую к нормативным актам бланкетную норму, где прописан перечень "иных действий"."Крайне широкий диапазон субъектного усмотрения вызвал волнения, и мы знаем, какую реакцию общества в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (вызвало выполнение) таких нечетких действий полиции в результате нечеткого законодательства США",- привела пример уполномоченный.В середине мая правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, который, в частности, предусматривает право вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
https://radiosputnik.ria.ru/20200923/moskalkova-1577639008.html
https://ria.ru/20200409/1569811758.html
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Новости
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РИА Новости
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татьяна москалькова, госдума рф, сша, общество

Москалькова предложила уточнить основания применения оружия полицейскими

15:35 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Необходимо более конкретно прописать в законодательстве основания для применения оружия сотрудниками полиции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя поправки в закон "О полиции" на круглом столе в Госдуме.
"Боюсь, что не просчитаны все социальные последствия расширения оснований применения оружия сотрудником полиции. В части 2 статьи 24 предлагается в качестве такого основания рассматривать не только попытки прикоснуться к его огнестрельному оружию, но и совершение иных действий, дающих основания расценивать эти действия как угрозу нападения на сотрудника полиции", - сказала Москалькова в видеотрансляции, которую в пятницу разместила нижняя палата на YouTube.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 10:41
Москалькова: поправки об уполномоченных повысят гарантии прав человека
Так, омбудсмен считает необходимым включить отсылающую к нормативным актам бланкетную норму, где прописан перечень "иных действий".
"Крайне широкий диапазон субъектного усмотрения вызвал волнения, и мы знаем, какую реакцию общества в США (вызвало выполнение) таких нечетких действий полиции в результате нечеткого законодательства США",- привела пример уполномоченный.
В середине мая правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, который, в частности, предусматривает право вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.04.2020
9 апреля, 15:36
В Москве полиция с помощью оружия остановила подозрительный автомобиль
 
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Татьяна МоскальковаГосдума РФСШАОбщество
 
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