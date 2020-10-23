https://ria.ru/20201023/politsiya-1581209761.html

Москалькова предложила уточнить основания применения оружия полицейскими

Необходимо более конкретно прописать в законодательстве основания для применения оружия сотрудниками полиции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:35

2020-10-23T15:35

2020-10-23T15:35

татьяна москалькова

госдума рф

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Необходимо более конкретно прописать в законодательстве основания для применения оружия сотрудниками полиции, заявила уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a>, комментируя поправки в закон "О полиции" на круглом столе в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуме</a>."Боюсь, что не просчитаны все социальные последствия расширения оснований применения оружия сотрудником полиции. В части 2 статьи 24 предлагается в качестве такого основания рассматривать не только попытки прикоснуться к его огнестрельному оружию, но и совершение иных действий, дающих основания расценивать эти действия как угрозу нападения на сотрудника полиции", - сказала Москалькова в видеотрансляции, которую в пятницу разместила нижняя палата на <a href="https://www.youtube.com/user/ParlamentRu/videos" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube</a>.Так, омбудсмен считает необходимым включить отсылающую к нормативным актам бланкетную норму, где прописан перечень "иных действий"."Крайне широкий диапазон субъектного усмотрения вызвал волнения, и мы знаем, какую реакцию общества в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> (вызвало выполнение) таких нечетких действий полиции в результате нечеткого законодательства США",- привела пример уполномоченный.В середине мая правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, который, в частности, предусматривает право вскрывать автомобили и оцеплять жилые здания. Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен в первую очередь "на усиление прав и законных интересов граждан", а также на "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел".

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/moskalkova-1577639008.html

https://ria.ru/20200409/1569811758.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, госдума рф, сша, общество