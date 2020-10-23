https://ria.ru/20201023/poezda-1581277583.html

РЖД на фоне ситуации с COVID-19 отменит около 20 пар поездов

Холдинг РЖД на фоне ситуации с коронавирусом отменяет 19 пар поездов дальнего следования и сокращает периодичность курсирования 38 пар поездов в России, следует РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T20:56

2020-10-23T20:56

2020-10-23T21:09

здоровье - общество

федеральная пассажирская компания

ржд

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Холдинг <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> на фоне ситуации с коронавирусом отменяет 19 пар поездов дальнего следования и сокращает периодичность курсирования 38 пар поездов в России, следует из сообщения компании.РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне COVID весной сокращали более 200 поездов дальнего следования. После смягчения ограничений компания начала восстанавливать ранее отмененные поезда. Было возвращено практически 90%. Однако последние недели в России отмечается рост числа случаев заболеваемости коронавирусом, и регионы в связи с этим начали возвращать ряд ограничений."С целью приведения размеров движения в соответствие с фактическим спросом в осенне-зимний период АО "<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_passazhirskaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">ФПК</a>" прорабатывает варианты корректировки режима курсирования поездов, в том числе с учетом разработки графика движения на 2020/2021 годы. Так, в осенне-зимний период будет временно ограничено движение 19 пар поездов дальнего следования и сокращена периодичность курсирования 38 пар поездов, спрос на которые минимален. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте ОАО "РЖД", — говорится в сообщении.Отмечается, что корректировка графика на направлениях будет осуществляться по отдельным датам и при наличии альтернативных маршрутов, обеспечивающих возможность проезда железнодорожным транспортом. Пассажирам предлагается совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах. Средства за билеты, купленные на отмененные рейсы поездов, пассажиры смогут вернуть в полном объеме.Неиспользованные билеты на бланке, оформленные в российских пунктах продаж, можно вернуть без удержания сборов и плат на основании нормативных документов. Возврат средств осуществляется в кассах ФПК в течение полугода после отмены. Для возврата необходимо заполнить претензионный лист и иметь при себе оригинал билета и документ, на основании которого он был приобретен. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены."АО "ФПК" ведет постоянный мониторинг ситуации и анализирует спрос пассажиров на билеты. В случае повышения спроса на отдельных направлениях будет приниматься решение о назначении поездов или увеличении составности существующих", — отмечается в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/bilety-1581242548.html

https://ria.ru/20201012/rzhd-1579366304.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная пассажирская компания, ржд, общество