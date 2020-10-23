https://ria.ru/20201023/podderzhka-1581279471.html

Поддержку IT-отрасли закрепят на законодательном уровне на Кубани

Поддержку IT-отрасли в Краснодарском крае закрепят на законодательном уровне, сообщает администрация региона. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T21:18

2020-10-23T21:18

2020-10-23T21:18

краснодарский край

агентство стратегических инициатив (аси)

краснодарский край

технологии

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости.</strong> Поддержку IT-отрасли в <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарском крае</a> закрепят на законодательном уровне, сообщает администрация региона."Совместно с законодательным собранием края по инициативе губернатора мы прорабатываем на уровне региона законопроект, регламентирующий развитие и механизмы поддержки IT-отрасли, в том числе поддержку инвестиций в данную сферу. При этом еще одним шагом для объединения на одной площадке и достижения синергетического эффекта бизнеса, науки и государства должно стать открытие IТ-кластера в крае", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора региона Александра Руппеля.Уточняется, что будущее одной из самых перспективных сфер экономики региона обсудили на заседании Клуба стратегических инициатив <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a>. В рамках дискуссии участники заседания обсудили закрепление мер поддержки региональных компаний, реализацию нацпроекта "Цифровая экономика", продвижение инновационных технологий кубанских разработчиков в сфере создания искусственного интеллекта и обработки больших данных.Как отметил замгубернатора, информационные технологии в крае имеют серьезный потенциал, отрасль может стать ключевой точкой роста экономики региона.В ведомстве отметили, что на протяжении последних лет в крае идет интеграция цифровых технологий и в сектор государственного управления. В электронный вид переведены 158 государственных и больше 8 тысяч муниципальных услуг."Благодаря внедрению электронного документооборота во всех краевых органах государственной власти и МФЦ удалось не только сэкономить ресурсы, но и сократить время обработки обращений граждан на 30%. В рамках национального проекта "Цифровая экономика" к интернету подключают сотни социальных объектов, в том числе в отдаленных небольших населенных пунктах", - уточнили краевые власти.

https://ria.ru/20201023/kuban-1581278510.html

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краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агентство стратегических инициатив (аси), краснодарский край, технологии, экономика