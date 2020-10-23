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https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html
"Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова
Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко ответил на заявления своего бывшего подзащитного, который ранее на заседании суда раскритиковал его работу. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T06:58
2020-10-23T08:49
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Экс-адвокат Михаила Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> резко ответил на заявления своего бывшего подзащитного, который ранее на заседании суда раскритиковал его работу.Артист заявил, что адвокат грубо воздействовал на него во время процесса, а также не прислушался к просьбам <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Ефремова</a> не оскорблять родственников погибшего <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>.Экс-защитник выразил мнение, что Ефремов, который ранее<strong> "</strong>всегда жил в хороших условиях", а теперь оказался за решеткой, готов выйти на свободу "любой ценой – хоть подставить, хоть перешагнуть через труп". При этом, по словам Пашаева, артист говорит то, что ему подсказывают его новые адвокаты.В четверг Мосгорсуд изменил срок наказания актеру с восьми до семи с половиной лет. Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя, курьера одного из интернет-магазинов <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
https://ria.ru/20201022/efremov-1581021538.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

"Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова

06:58 23.10.2020 (обновлено: 08:49 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко ответил на заявления своего бывшего подзащитного, который ранее на заседании суда раскритиковал его работу.
Артист заявил, что адвокат грубо воздействовал на него во время процесса, а также не прислушался к просьбам Ефремова не оскорблять родственников погибшего Сергея Захарова.

"Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что, если сдаешь Пашаева – получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый", — заявил Пашаев в беседе с НСН.

Экс-защитник выразил мнение, что Ефремов, который ранее "всегда жил в хороших условиях", а теперь оказался за решеткой, готов выйти на свободу "любой ценой – хоть подставить, хоть перешагнуть через труп". При этом, по словам Пашаева, артист говорит то, что ему подсказывают его новые адвокаты.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
Вчера, 15:57
Ефремов заявил, что Пашаев предлагал ему подкупить свидетелей
В четверг Мосгорсуд изменил срок наказания актеру с восьми до семи с половиной лет. Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя, курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
 
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
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