https://ria.ru/20201023/pashaev-1581120060.html

"Жалкий человек": Пашаев жестко высмеял Ефремова

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев резко ответил на заявления своего бывшего подзащитного, который ранее на заседании суда раскритиковал его работу. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T06:58

2020-10-23T06:58

2020-10-23T08:49

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Экс-адвокат Михаила Ефремова <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> резко ответил на заявления своего бывшего подзащитного, который ранее на заседании суда раскритиковал его работу.Артист заявил, что адвокат грубо воздействовал на него во время процесса, а также не прислушался к просьбам <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Ефремова</a> не оскорблять родственников погибшего <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>.Экс-защитник выразил мнение, что Ефремов, который ранее<strong> "</strong>всегда жил в хороших условиях", а теперь оказался за решеткой, готов выйти на свободу "любой ценой – хоть подставить, хоть перешагнуть через труп". При этом, по словам Пашаева, артист говорит то, что ему подсказывают его новые адвокаты.В четверг Мосгорсуд изменил срок наказания актеру с восьми до семи с половиной лет. Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя, курьера одного из интернет-магазинов <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>, госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.

https://ria.ru/20201022/efremov-1581021538.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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