https://ria.ru/20201023/parom-1580996024.html
В Новой Зеландии артисты могут прокатиться на пароме за концерт
В Новой Зеландии музыканты могут бесплатно пересечь пролив Кука между Северным и Южным островами, если готовы в пути развлекать пассажиров, сообщает Lonely... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T00:54
2020-10-23T00:54
2020-10-23T01:16
туризм
туризм
новости - туризм
новая зеландия
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. </strong>В Новой Зеландии музыканты могут бесплатно пересечь пролив Кука между Северным и Южным островами, если готовы в пути развлекать пассажиров, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/kiwirail-music-bands-on-board" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Эта мера не столько позволяет экономить на билетах артистам, сколько дает возможность молодым коллективам найти новых слушателей или играть для публики, которая не может посетить их выступления из-за карантинных ограничений. "Границы по-прежнему закрыты для иностранных туристов, но растет количество бронирований новозеландцев на период Рождества и Нового года. Концерт на борту дает возможность музыкантам познакомиться с новой аудиторией", — говорит гендиректор перевозчика Грег Миллер. При этом компания не требует оплаты за провоз одного автомобиля и шести артистов.Пассажиров уже развлекали жонглеры, художники по телу, классические музыканты и группы, играющие фолк, джаз, блюз, регги.
https://ria.ru/20191206/1561997768.html
новая зеландия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, новая зеландия
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.
В Новой Зеландии музыканты могут бесплатно пересечь пролив Кука между Северным и Южным островами, если готовы в пути развлекать пассажиров, сообщает
Lonely Planet.
Эта мера не столько позволяет экономить на билетах артистам, сколько дает возможность молодым коллективам найти новых слушателей или играть для публики, которая не может посетить их выступления из-за карантинных ограничений.
"Границы по-прежнему закрыты для иностранных туристов, но растет количество бронирований новозеландцев на период Рождества и Нового года. Концерт на борту дает возможность музыкантам познакомиться с новой аудиторией", — говорит гендиректор перевозчика Грег Миллер. При этом компания не требует оплаты за провоз одного автомобиля и шести артистов.
Пассажиров уже развлекали жонглеры, художники по телу, классические музыканты и группы, играющие фолк, джаз, блюз, регги.