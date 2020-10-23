https://ria.ru/20201023/parom-1580996024.html

В Новой Зеландии артисты могут прокатиться на пароме за концерт

В Новой Зеландии музыканты могут бесплатно пересечь пролив Кука между Северным и Южным островами, если готовы в пути развлекать пассажиров, сообщает Lonely... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T00:54

2020-10-23T00:54

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новая зеландия

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. </strong>В Новой Зеландии музыканты могут бесплатно пересечь пролив Кука между Северным и Южным островами, если готовы в пути развлекать пассажиров, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/kiwirail-music-bands-on-board" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Эта мера не столько позволяет экономить на билетах артистам, сколько дает возможность молодым коллективам найти новых слушателей или играть для публики, которая не может посетить их выступления из-за карантинных ограничений. "Границы по-прежнему закрыты для иностранных туристов, но растет количество бронирований новозеландцев на период Рождества и Нового года. Концерт на борту дает возможность музыкантам познакомиться с новой аудиторией", — говорит гендиректор перевозчика Грег Миллер. При этом компания не требует оплаты за провоз одного автомобиля и шести артистов.Пассажиров уже развлекали жонглеры, художники по телу, классические музыканты и группы, играющие фолк, джаз, блюз, регги.

https://ria.ru/20191206/1561997768.html

новая зеландия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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