Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201023/parom-1580996024.html
В Новой Зеландии артисты могут прокатиться на пароме за концерт
В Новой Зеландии музыканты могут бесплатно пересечь пролив Кука между Северным и Южным островами, если готовы в пути развлекать пассажиров, сообщает Lonely... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T00:54
2020-10-23T01:16
туризм
туризм
новости - туризм
новая зеландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155241/90/1552419079_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_2eb5a295cd8bb7027a0a3d3a42d9704f.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. </strong>В Новой Зеландии музыканты могут бесплатно пересечь пролив Кука между Северным и Южным островами, если готовы в пути развлекать пассажиров, <a href="https://www.lonelyplanet.com/articles/kiwirail-music-bands-on-board" target="_blank">сообщает</a> Lonely Planet.Эта мера не столько позволяет экономить на билетах артистам, сколько дает возможность молодым коллективам найти новых слушателей или играть для публики, которая не может посетить их выступления из-за карантинных ограничений. "Границы по-прежнему закрыты для иностранных туристов, но растет количество бронирований новозеландцев на период Рождества и Нового года. Концерт на борту дает возможность музыкантам познакомиться с новой аудиторией", — говорит гендиректор перевозчика Грег Миллер. При этом компания не требует оплаты за провоз одного автомобиля и шести артистов.Пассажиров уже развлекали жонглеры, художники по телу, классические музыканты и группы, играющие фолк, джаз, блюз, регги.
https://ria.ru/20191206/1561997768.html
новая зеландия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155241/90/1552419079_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_e04f0f2921e53c7ed62d9cd5f4ab3bf4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, новая зеландия

В Новой Зеландии артисты могут прокатиться на пароме за концерт

00:54 23.10.2020 (обновлено: 01:16 23.10.2020)
 
CC BY 3.0 / David Broad / Abel Tasman trail, National Park, South Island, New ZealandНациональный парк Абель-Тасман в Новой Зеландии
Национальный парк Абель-Тасман в Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
CC BY 3.0 / David Broad / Abel Tasman trail, National Park, South Island, New Zealand
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В Новой Зеландии музыканты могут бесплатно пересечь пролив Кука между Северным и Южным островами, если готовы в пути развлекать пассажиров, сообщает Lonely Planet.
Эта мера не столько позволяет экономить на билетах артистам, сколько дает возможность молодым коллективам найти новых слушателей или играть для публики, которая не может посетить их выступления из-за карантинных ограничений.
"Границы по-прежнему закрыты для иностранных туристов, но растет количество бронирований новозеландцев на период Рождества и Нового года. Концерт на борту дает возможность музыкантам познакомиться с новой аудиторией", — говорит гендиректор перевозчика Грег Миллер. При этом компания не требует оплаты за провоз одного автомобиля и шести артистов.
Пассажиров уже развлекали жонглеры, художники по телу, классические музыканты и группы, играющие фолк, джаз, блюз, регги.
Девочка с кенгуру на пляже к югу от Сиднея, Австралия - РИА Новости, 1920, 06.12.2019
6 декабря 2019, 08:00Туризм
Как дешево съездить в Австралию. Советы от местных жителей
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмНовая Зеландия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Алиев заявил о временных ограничениях в соцсетях в Азербайджане
09:32На Ленинградской АЭС-2 запустили новый энергоблок
09:28Астронавт НАСА Рубинс проголосовала на выборах президента США с борта МКС
09:23Эксперт назвал возраст, с которого необходимо носить маску
09:23Протоиерея Дмитрия Смирнова похоронят в Благовещенском храме в Москве
09:18В Карабахе заявили об азербайджанских ударах из РСЗО "Смерч"
09:18В Карабахе сообщили о локальных боях по всей линии соприкосновения
09:16Алиев предупредил Ереван о жестком наказании при атаке на нефтепроводы
09:15Алиев заявил о привлечении Арменией наемников в Карабахе
09:08В Москве 2779 пациентов выздоровели от COVID-19
09:08Найден способ определить эффективность лечения рака
09:06Вирусологи проанализировали популярные мифы о COVID-19
09:04Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ уменьшилось до 118
09:01Косачев прокомментировал слова Трампа о финансировании кампании Байдена
09:00Алиев прокомментировал работу Минской группы ОБСЕ по Карабаху
08:51Алиев призвал Ереван подумать о своем поведении
08:49ЦБ отозвал лицензию у Росбизнесбанка
08:47Президент Азербайджана назвал цель Баку на переговорах по Карабаху
08:44Прокуратура отозвала иск к губернатору Хакасии после увольнения министра
08:41Эксперт рассказал, кто имеет больше шансов заразиться коронавирусом
Лента новостейМолния