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https://ria.ru/20201023/ozhirenie-1581194030.html
Эксперт Минздрава рассказал о проблеме ожирения в России
По скромным подсчетам, ожирение есть у 42 миллионов россиян, заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:31
2020-10-23T14:31
иван дедов
здоровье - общество
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> По скромным подсчетам, ожирение есть у 42 миллионов россиян, заявил главный внештатный эндокринолог <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава</a>, академик РАН <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Dedov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Дедов</a>."Ожирение по скромным подсчетам, это, может быть, даже нижняя граница у нас - 42 миллиона", - сказал Дедов на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.По его словам, есть также люди с метаболическим синдромом или состоянием между сахарным диабетом и ожирением, куда входят и абдоминальное ожирение, гипертензия, нарушение углеводного обмена на грани критериев сахарного диабета. Однако из этой когорты в 19 миллионов человек, как и из когорты людей с ожирением, можно выйти в здоровые.
https://ria.ru/20200826/ozhirenie-1576337175.html
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иван дедов, здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Эксперт Минздрава рассказал о проблеме ожирения в России

14:31 23.10.2020
 
© Фото : fitkiss.clubЖенщина с лишним весом
Женщина с лишним весом - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : fitkiss.club
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. По скромным подсчетам, ожирение есть у 42 миллионов россиян, заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов.
"Ожирение по скромным подсчетам, это, может быть, даже нижняя граница у нас - 42 миллиона", - сказал Дедов на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
По его словам, есть также люди с метаболическим синдромом или состоянием между сахарным диабетом и ожирением, куда входят и абдоминальное ожирение, гипертензия, нарушение углеводного обмена на грани критериев сахарного диабета. Однако из этой когорты в 19 миллионов человек, как и из когорты людей с ожирением, можно выйти в здоровые.
Весы - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 15:43Распространение нового коронавируса
Ученые установили связь между ожирением и смертностью от COVID-19
 
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Иван ДедовЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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