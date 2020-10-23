https://ria.ru/20201023/ozhirenie-1581194030.html

Эксперт Минздрава рассказал о проблеме ожирения в России

По скромным подсчетам, ожирение есть у 42 миллионов россиян, заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава, академик РАН Иван Дедов. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:31

2020-10-23T14:31

2020-10-23T14:31

иван дедов

здоровье - общество

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> По скромным подсчетам, ожирение есть у 42 миллионов россиян, заявил главный внештатный эндокринолог <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава</a>, академик РАН <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Dedov/" target="_blank" data-auto="true">Иван Дедов</a>."Ожирение по скромным подсчетам, это, может быть, даже нижняя граница у нас - 42 миллиона", - сказал Дедов на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.По его словам, есть также люди с метаболическим синдромом или состоянием между сахарным диабетом и ожирением, куда входят и абдоминальное ожирение, гипертензия, нарушение углеводного обмена на грани критериев сахарного диабета. Однако из этой когорты в 19 миллионов человек, как и из когорты людей с ожирением, можно выйти в здоровые.

https://ria.ru/20200826/ozhirenie-1576337175.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван дедов, здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество