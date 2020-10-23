https://ria.ru/20201023/otstavka-1581171158.html
В Кремле ответили на сообщения об отставке первого замдиректора ФСБ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о подписанном главой государства указе об увольнении со службы первого... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:55
2020-10-23T12:55
2020-10-23T13:25
россия
сергей смирнов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
политика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> не подтвердил и не опроверг сообщения о подписанном главой государства указе об увольнении со службы первого заместителя директора ФСБ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Smirnov" target="_blank">Сергея Смирнова</a>.Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Путин подписал указ об освобождении от должности и увольнении со службы Смирнова. По данным агентства, Смирнов координировал в ФСБ работу самых важных подразделений службы: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя.
https://ria.ru/20201023/otstavka-1581111844.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей смирнов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, политика