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В Кировской области умер третий отравившийся фтором рабочий
Третий из семи рабочих, отравившихся соединениями фтора на предприятии в Кировской области, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:10
2020-10-23T12:10
следственный комитет россии (ск рф)
кировская область
кирово-чепецк
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости.</strong> Третий из семи рабочих, отравившихся соединениями фтора на предприятии в Кировской области, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Семеро рабочих АО "ГалоПолимер" обратились в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия в городе <a href="http://ria.ru/location_Kirovo_CHepeck/" target="_blank" data-auto="true">Кирово-Чепецке</a> с 23 по 27 сентября. В процессе оказания им медицинской помощи установлено, что причиной ухудшения состояния их здоровья стало отравление соединениями фтора. Девятого октября в больнице, несмотря на помощь медиков, умер один из пострадавших, 16 октября скончался второй."Третий рабочий умер в среду, 21 октября", - сообщили агентству в региональном СУСК.Собеседница агентства добавила, что продолжается расследование уголовного дела по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).Ранее сообщалось, что обвинение предъявлено мастеру смены, отвечавшему за соблюдение правил техники безопасности. По версии следствия, 23 сентября в одном из цехов ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", относящегося к опасным производственным объектам, мастер смены допустил проведение ремонтных работ работниками в условиях загазованности. В результате этого рабочие получили отравление соединениями фтора. По ходатайству следователя 16 октября судом мастеру была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.АО "ГалоПолимер" - предприятие по производству фторполимерной продукции и продуктов неорганической химии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/otravlenie-1579464838.html
кировская область
кирово-чепецк
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), кировская область, кирово-чепецк, происшествия

В Кировской области умер третий отравившийся фтором рабочий

12:10 23.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт - РИА Новости. Третий из семи рабочих, отравившихся соединениями фтора на предприятии в Кировской области, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Семеро рабочих АО "ГалоПолимер" обратились в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия в городе Кирово-Чепецке с 23 по 27 сентября. В процессе оказания им медицинской помощи установлено, что причиной ухудшения состояния их здоровья стало отравление соединениями фтора. Девятого октября в больнице, несмотря на помощь медиков, умер один из пострадавших, 16 октября скончался второй.
"Третий рабочий умер в среду, 21 октября", - сообщили агентству в региональном СУСК.
Собеседница агентства добавила, что продолжается расследование уголовного дела по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Ребенок в больнице - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 18:38
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Ранее сообщалось, что обвинение предъявлено мастеру смены, отвечавшему за соблюдение правил техники безопасности. По версии следствия, 23 сентября в одном из цехов ООО "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", относящегося к опасным производственным объектам, мастер смены допустил проведение ремонтных работ работниками в условиях загазованности. В результате этого рабочие получили отравление соединениями фтора. По ходатайству следователя 16 октября судом мастеру была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
АО "ГалоПолимер" - предприятие по производству фторполимерной продукции и продуктов неорганической химии.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Кировская областьКирово-ЧепецкПроисшествия
 
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