https://ria.ru/20201023/otpevanie-1581141487.html

В храме Христа Спасителя началось отпевание протоиерея Димитрия Смирнова

Заупокойное богослужение по умершему в среду протоиерею Димитрию Смирнову началось в храме Христа Спасителя. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:32

2020-10-23T10:32

2020-10-23T21:07

религия и мировоззрение

протоиерей димитрий смирнов

русская православная церковь

московская патриархия

москва

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Заупокойное богослужение по умершему в среду протоиерею Димитрию Смирнову началось в храме Христа Спасителя.На богослужении присутствует около 2,5 тысячи человек, сообщает охрана храма, и люди продолжают прибывать. Отпевание отца Димитрия совершает управляющий делами <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_Patriarkhija/" target="_blank" data-auto="true">Московской патриархии</a> митрополит Воскресенский Дионисий.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Димитрия Смирнова и заявил, что не сможет принять участие в его отпевании, так как находится на карантине.По благословению патриарха Кирилла отца Димитрия похоронят за алтарем храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке, настоятелем которого он являлся.Бывший председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер на 70-м году жизни от хронической болезни. Смирнов — правнук священномученика Василия Смирнова — родился в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 марта 1951 года. По данным сайта <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>, он экстерном окончил Московскую духовную семинарию и после — академию. Служил священником в столице. В 2003-2013 годах возглавлял синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С 2013 по 2020 год — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.Отец Димитрий основал несколько детских домов, одним из первых в Москве начал вести кампании против абортов, участвовал в законотворческой деятельности, направленной против абортов и в защиту семьи.Широкой публике он известен своими провокационными высказываниями на духовные темы. Так, например, в начале 2020 года он сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками" (церковь считает половую связь без вступления в законный брак блудом, то есть грехом. — Прим. ред.). Сам он подчеркнул, что специально использовал слово "проститутки" в отношении женщин во время обсуждения гражданского брака. Таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин. Смирнов пояснил, что осуждал не женщин, а "исключительно грех, причем мужчин", которые превратили женщин "в содержанок, в проституток" и не хотят жениться.

https://ria.ru/20201021/protoierey-1580828144.html

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протоиерей димитрий смирнов, русская православная церковь, московская патриархия, москва