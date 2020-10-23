Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что любые шаги совершенствования Организации Объединенных Наций должны быть тщательно продуманными и взвешенными.
Матвиенко отметила, что ООН нуждается в совершенствовании. По словам спикера Софведа, когда организация создавалась, в нее вошло 51 государство, сейчас - 193 и они очень разные.
"Возникли новые центры экономической, политической и военной мощи. Мир становится всё более сложным, многомерным, многополярным. ООН просто обязана адаптироваться к новым реалиям, и непримиримых противников ее реформирования в международном сообществе нет. Но вот что касается характера, содержания реформ, то здесь консенсус отсутствует. И не похоже, что он в скором времени возникнет", - публикует слова Матвиенко в пятницу газета "Известия".
Позиция России в этом вопросе однозначная и последовательная, для страны в корне неприемлемы любые новации, если они сопряжены с риском ослабления роли ООН как гаранта мира и безопасности, отмечает Матвиенко.
"Мы сознаем необходимость совершенствования ООН и вместе с тем считаем, что любые шаги в этом направлении должны быть тщательно продуманными и взвешенными. В нашей стране хорошо помнят, в каких условиях возникла организация, во имя каких целей она создавалась, какие надежды связывались с ее становлением", - добавила она.
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