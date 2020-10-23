https://ria.ru/20201023/oon-1581113696.html

Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что любые шаги совершенствования Организации Объединенных Наций должны быть тщательно продуманными и взвешенными. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T01:37

2020-10-23T01:37

2020-10-23T01:37

россия

валентина матвиенко

москва

оон

политика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> заявила, что любые шаги совершенствования Организации Объединенных Наций должны быть тщательно продуманными и взвешенными.Матвиенко отметила, что <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> нуждается в совершенствовании. По словам спикера Софведа, когда организация создавалась, в нее вошло 51 государство, сейчас - 193 и они очень разные.Позиция России в этом вопросе однозначная и последовательная, для страны в корне неприемлемы любые новации, если они сопряжены с риском ослабления роли ООН как гаранта мира и безопасности, отмечает Матвиенко."Мы сознаем необходимость совершенствования ООН и вместе с тем считаем, что любые шаги в этом направлении должны быть тщательно продуманными и взвешенными. В нашей стране хорошо помнят, в каких условиях возникла организация, во имя каких целей она создавалась, какие надежды связывались с ее становлением", - добавила она.

https://ria.ru/20201008/reforma-1578897627.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, валентина матвиенко, москва, оон, политика