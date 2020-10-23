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Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что любые шаги совершенствования Организации Объединенных Наций должны быть тщательно продуманными и взвешенными. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T01:37
2020-10-23T01:37
россия
валентина матвиенко
москва
оон
политика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> заявила, что любые шаги совершенствования Организации Объединенных Наций должны быть тщательно продуманными и взвешенными.Матвиенко отметила, что <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> нуждается в совершенствовании. По словам спикера Софведа, когда организация создавалась, в нее вошло 51 государство, сейчас - 193 и они очень разные.Позиция России в этом вопросе однозначная и последовательная, для страны в корне неприемлемы любые новации, если они сопряжены с риском ослабления роли ООН как гаранта мира и безопасности, отмечает Матвиенко."Мы сознаем необходимость совершенствования ООН и вместе с тем считаем, что любые шаги в этом направлении должны быть тщательно продуманными и взвешенными. В нашей стране хорошо помнят, в каких условиях возникла организация, во имя каких целей она создавалась, какие надежды связывались с ее становлением", - добавила она.
https://ria.ru/20201008/reforma-1578897627.html
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россия, валентина матвиенко, москва, оон, политика

Матвиенко оценила перспективы реформирования ООН

01:37 23.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпикер Совфеда Валентина Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что любые шаги совершенствования Организации Объединенных Наций должны быть тщательно продуманными и взвешенными.
Матвиенко отметила, что ООН нуждается в совершенствовании. По словам спикера Софведа, когда организация создавалась, в нее вошло 51 государство, сейчас - 193 и они очень разные.
"Возникли новые центры экономической, политической и военной мощи. Мир становится всё более сложным, многомерным, многополярным. ООН просто обязана адаптироваться к новым реалиям, и непримиримых противников ее реформирования в международном сообществе нет. Но вот что касается характера, содержания реформ, то здесь консенсус отсутствует. И не похоже, что он в скором времени возникнет", - публикует слова Матвиенко в пятницу газета "Известия".
Позиция России в этом вопросе однозначная и последовательная, для страны в корне неприемлемы любые новации, если они сопряжены с риском ослабления роли ООН как гаранта мира и безопасности, отмечает Матвиенко.
"Мы сознаем необходимость совершенствования ООН и вместе с тем считаем, что любые шаги в этом направлении должны быть тщательно продуманными и взвешенными. В нашей стране хорошо помнят, в каких условиях возникла организация, во имя каких целей она создавалась, какие надежды связывались с ее становлением", - добавила она.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 18:20
Зампостпреда России при ООН допустил реформу Совета Безопасности
 
РоссияВалентина МатвиенкоМоскваООНПолитика
 
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