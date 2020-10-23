https://ria.ru/20201023/ogranicheniya-1581279307.html

В Москве не планируется вводить новые ограничения, заявил Собянин

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что никаких других ограничительных мер по коронавирусу в Москве пока не требуется, необходимо соблюдать уже... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T21:16

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сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Мэр российской столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> заявил, что никаких других ограничительных мер по <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусу</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> пока не требуется, необходимо соблюдать уже введённые."Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты", — сообщил Собянин в эфире телеканала <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>.По словам мэра, прошедшие две недели с одной стороны выявили рекордные объемы заболеваемости и госпитализаций, но с другой — надежду, что динамика будет снижаться.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество